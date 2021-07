Nagnalo vam bo strah v kosti: grozljivo tresenje tal (VIDEO)

Ob 8.15 po slovenskem času je. Žarišče šestega najmočnejšega v zgodovini ZDA je bil na globini 35 kilometrov, okoli 165 kilometrov severovzhodno od Sand Pointa, mesteca z okoli 1000 prebivalci.Na spletu se je pojavil posnetek, na katerem je vidno, kako močno so se tresla tla.Glavnemu potresu so sledili še štirje popotresni sunki z magnitudami 6,2 ter 5,6, 4,7 in 4,6.Po potresu so se oglasile sirene in naznanile nevarnost cunamija.Agencija RS za okolje (Arso) je objavila podatek, da so vzdolžni valovi (pojavljajo se vzporedno s smerjo širjenja vala) od žarišča potresa do opazovalnice v Ljubljani potovali približno 12 minut, prečni valovi (nihanja se pojavijo pravokotno (normalno) v smeri širjenja vala) pa 22 minut.Tokratni potres je bil najmočnejši po letu 1965. Najmočnejši potres v ZDA je imel marca 1964 magnitudo 9,2. Žarišče je bilo v okolici Anchoragea, največjega mesta na Aljaski. Tla so se tresla nekaj minut, potres pa je sprožil ogromen val, ki je zajel ameriško zahodno obalo in terjal 250 smrtnih žrtev.