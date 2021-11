Naftna ploščad bo lunapark

Savdska Arabija namerava do leta 2030 spodbuditi gospodarstvo in turizem ter tuje obiskovalce in vlagatelje pritegniti z izvirnimi načrti. Med njimi je preureditev zapuščene naftne ploščadi v Perzijskem zalivu, ki bo dobila novo preobleko: postala bo namreč zabaviščni in tematski park!

Kot spomin na njeno prvotno poslanstvo bo ostalo ime, park se bo namreč imenoval Ploščad in bo ponujal številne zanimive in adrenalinske dejavnosti, naznanjajo njegovi snovalci, ki si bodo na razpoložljivih 150.000 kvadratnih metrih nedvomno dali duška. Načrtujejo vratolomne vožnje z vlakci smrti, popotovanja s podmornicami, bungee jumping, organizirali bodo številne športne, predvsem vodne dejavnosti za najdrznejše ljubitelje adrenalina. Obiskovalci bodo lahko bivali v skupno 800 sobah v treh razkošnih hotelih in razvajali brbončice v kar 11 restavracijah, celo podvodni.

Ploščad, sestavljena iz povezanih platform, bo turistična atrakcija brez primere, prva takšna na svetu, poudarjajo, privabila pa bo obiskovalce z vseh koncev, so prepričani snovalci, ki že pridno zbirajo ponudbe vlagateljev in ponudnikov storitev, ki kar stojijo vrsti, da bi se priključili vznemirljivemu projektu. Do parka se bo mogoče pripeljati s helikopterjem ali superjahto, zatorej je jasno, da bo Ploščad pritegovala predvsem goste z zelo debelimi denarnicami, ki si bodo seveda lahko zagotovili tudi zasebni prevoz po morju in plovilo zaupali oskrbnikom urejene marine, ki že dobiva obrise. O datumu odprtja še ni govora. Savdska Arabija, znana predvsem kot izvoznica nafte, bo do leta 2030 okrepila turistični sektor po vsej državi. Ploščad sledi zgledu zabaviščnega parka Six Flags jugozahodno od prestolnice Riad, država pa načrtuje tudi gradnjo več deset hotelov in drugih nastanitvenih objektov za petične goste ob Rdečem morju. Upajo, da jih bo do konca desetletja obiskalo sto milijonov turistov na leto.