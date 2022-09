Nadaljevanje protiofenzive: med eksplozijami v samo enem dnevu umrlo 200 Rusov

Vojna v Ukrajini se morebiti preveša na ukrajinsko stran. Ukrajinska vojska je v protiofenzivi na vzhodu države dosegla velike uspehe, ruske sile so izgubile veliko ozemlja in so se bile prisiljene umakniti. To si lahko ogledate na videoposnetku, ki sta ga objavila Inštitut za proučevanje vojne (ISW) in projekt Kritične grožnje (CT) in prikazuje gibanje na zavzetih območjih na vzhodu Ukrajine od začetka vojne.

Menda so Ukrajinci v nedeljo odbili ruske napade v regijah Harkov in Herson in prevzeli nadzor nad vzhodno stranjo reke Oskil. To je guverner Luganska Sergej Hajdaj označil za znak, da se bliža dan osvoboditve celotne regije. Ob tem je povedal, da je v včerajšnjih eksplozijah v mestu Svatove, ki je pod ruskim nadzorom, umrlo 200 ruskih vojakov. Ukrajinci so napadli avtobusno postajo v mestu.

Estonija, Litva, Latvija in Poljska zaprle meje za ruske državljane

Štiri vzhodnoevropske države so z današnjim dnem prepovedale vstop v svoje države za ruske državljane. Tako so se odločile Estonija, Litva, Latvija in Poljska. Tuji mediji tudi pišejo o težavah ruskega predsednika Vladimirja Putina z zagotavljanjem vojakov za vojno v Ukrajini. Putin se menda vse bolj zanaša na prostovoljce, kar povzroča trenja med mjim ter ruskim obrambnim ministrstvom in ruskimi vojaškimi poveljniki.