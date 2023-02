Nad ZDA domnevno vohuni kitajski balon

Ameriško obrambno ministrstvo spremlja sumljiv balon, ki je že več dni v ameriškem zračnem prostoru in naj bi domnevno vohunil za Kitajsko, je v četrtek zvečer sporočil Pentagon. Opazili so ga tudi nad Kanado, tamkajšnje oblasti pa mu sledijo. Kitajska je včeraj sporočila, da so po preverjanju ugotovili, da gre za meteorološki balon, ki ga je zaneslo s poti.

Patrick S. Ryder, predstavnik za stike z javnostjo ameriškega Pentagona, pojasnjuje zaplet.

Balon naj bi letel nad ameriško zvezno državo Montana. Sprva so ga ameriške oblasti hotele razstreliti, a so si premislile, ker bi razbitine lahko povzročile škodo na tleh. »Jasno je, da je namen tega balona nadzor,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal predstavnik ZDA, ki ni želel biti imenovan. Po njegovih besedah je balon letel nad severozahodom Združenih držav, kjer so letalska oporišča in jedrske rakete v podzemnih silosih. Dodal je, da po oceni Pentagona ne predstavlja večje grožnje in da ima omejeno dodano vrednost le z vidika zbiranja obveščevalnih podatkov. Trenutno potuje na višini precej nad komercialnim zračnim prometom in ne predstavlja vojaške ali fizične nevarnosti za ljudi na tleh.

Kanadske oblasti pa so sporočile, da spremljajo »morebitni drugi incident«, ki prav tako vključuje nadzorni balon, a niso omenile, katera država bi lahko stala za njim. Poudarile so, da tesno sodelujejo z ZDA, da bi zaščitile občutljive informacije Kanade pred grožnjami tujih obveščevalnih služb. Oblasti zatrjujejo, da Kanada ni v nevarnosti. Balon je po navedbah predstavnikov ZDA in Kanade, na katere se sklicuje britanski BBC, letel nad Aleutskimi otoki ob Aljaski in nad Kanado, preden se je v sredo pojavil nad mestom Billings v Montani.

Kitajska je včeraj sporočila, da so bile navedbe o domnevnem vohunskem balonu nad Severno Ameriko preuranjene, in pozvala ZDA, naj ne napihuje stvari. Kasneje je tiskovna predstavnica kitajskega zunanjega ministrstva Mao Ning dejala, da gre za »kitajski civilni balon za meteorološke raziskave, ki je zaradi vetra zašel s poti«. Peking je po poročanju AFP v preteklosti že poslal nadzorne balone nad ZDA, se pa tokratni v ameriškem zračnem prostoru zadržuje veliko dlje kot običajno. Neobičajno zračno plovilo so nad Severno Ameriko opazili nekaj dni pred predvidenim obiskom ameriškega državnega sekretarja Antonyja Blinkna na Kitajskem, v ospredju katerega bo obvladovanje povečanih napetosti med Washingtonom in Pekingom. Državi sta že dlje v sporih glede trgovine in intelektualne lastnine, v zadnjem času pa so se odnosi med njima dodatno zaostrili še zaradi Tajvana.