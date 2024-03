Nad Srbijo opazili letalnik neznanega izvora, nanj poslali dve bojni letali

Srbska vojska je danes dopoldan aktivirala dva svoja lovca tipa MiG-29, potem ko je nad krajem Valjevo na zahodu države na višini 5500 metrov opazila letalnik neznanega izvora. Ta je sicer izginil z radarja, preden sta ga lovca dosegla, so sporočili s srbskega obrambnega ministrstva.

»Na podlagi ukaza predsednika in vrhovnega poveljnika oboroženih sil Aleksandra Vučića sta bili v zrak poslani dve bojni letali MiG-29, dežurne enote za protiletalske operacije (PVD) in radarska služba pa so še naprej nadzorovale zračni prostor,« je v sporočilu za javnost zapisalo srbsko ministrstvo.

Dodali so, da je cilj med vodenjem bojnih letal do območja prestrezanja izginil z radarja.

Bojni letali sta nato nadaljevali pot in v skladu s predvidenim postopkom preiskali območje. Po opravljenem pregledu sta se vrnili v bazo, srbska vojska pa je nadaljevala z rednim spremljanjem in nadzorom zračnega prostora, so še sporočili z ministrstva.