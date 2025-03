Nad bivšega premierja s kamnom: »To ni tvoja Evropa! Don't do stupid shit here*«. (VIDEO)

Iz Hrvaške poročajo o nenavadnem incidentu. Igor Matovič, nekdanji slovaški premier, se je mudil v mestih Rogoznica in Ražanj, na posnetku, ki ga je objavil, pa je videti enega od tamkajšnjih prebivalcev, kako se mu približuje s kamnom v roki, navaja Večernji list.

Nekdanji slovaški premier je bil na Hrvaškem, kjer je preiskoval domnevne luksuzne vile, povezane z ljudmi iz stranke Smer-SSD. Med snemanjem pred posestvom podjetnika Jozefa Brhela v Rogoznici je prišlo do incidenta z domačinom. ​Na posnetku je moč videti moškega, ki se mu približuje s kamnom v roki, ga verbalno napade in zahteva, naj preneha s snemanjem. Ob tem kriči: »To ni tvoja Evropa!«. Poskušal je tudi komunicirati v angleščini, in dejal: »Don't do stupid shit here*«.

*Ne delaj neumnosti tukaj