Načrtujete dopust v Grčiji? Čakajo vas novi strogi ukrepi

O tem, na kaj naj bodo slovenski potniki pozorni pred in med potovanjem v Grčijo, smo povprašali Andreja Štera na ministrstvo za zunanje zadeve (nelektorirano). »Na območju EU/Schengna načeloma velja, da osebe po kriteriiju PCT (ali QR koda) lahko potujejo prek meja in bivajo v državah članicah. Izjeme so tiste države, ki zaradi povečanega tveganja v zvezi s Covid-19 omejujejo vstop in pogojujejo bivanje z različnimi ukrepi (časovno, po regijah, s karanteno, ...). Za našo jugovzhodno soseščino velja, da so države (BiH, Srbija, ČG, Kosovo, Makedonija, Albanija) označene z zeleno in za to območje velja enako kot za države članice EU. Turistom in ostalim potnikom v tujino svetujemo, naj spremljajo objave in se za konkretne razmere v posamezni državi obrnejo na naša veleposlaništva tam.« Grčija je z administrativnimi enotami Atika in Zahodna Makedonija na oranžnem seznamu, sicer pa na zelenem.

V Grčiji se je v zadnjem tednu dni število novih okužb z novim koronavirusom več kot podvojilo. V zadnjih 24 urah so v državi s približno 11 milijoni prebivalcev po podatkih grškega ministrstva za zdravje zabeležili 1797 novih okužb. Pretekli teden so jih na dan potrdili od 600 do 700.Več kot polovico novih okužb z virusom sars-cov-2 so potrdili pri mlajših od 30 let, zaradi česar so se že pojavile domneve, da je porast novih okužb povezan z živahnim nočnim življenjem. Grčija je namreč minuli teden odpravila policijsko uro, ki je veljala od 1.30 do 5.00. Poleg tega naj bi bila za porast novih okužb kriva prisotnost različice delta.Grška vlada se je zato že odločila ponovno zaostriti nekatere ukrepe v restavracijah, nočnih klubih in barih. »Od 8. julija dalje bodo restavracije, bari, klubi in druga prizorišča zabav obratovala le s sedišči, prav tako bo omejeno število gostov,« je včeraj sporočila vlada. Kršitelje ob tem čakajo tudi visoke kazni.Vlada naj bi sicer že razmišljala tudi o ponovni uvedbi ukrepov za zajezitev okužb, kot sta nočna omejitev gibanja in prepoved potovanj. Omejevalni ukrepi naj bi sicer veljali za tiste, ki niso cepljeni proti covidu 19. Prav tako nameravajo v Grčiji okrepiti kampanjo za cepljenje, med drugim z mobilnimi centri za cepljenje v počitniških krajih.