Načrtoval je umor Donalda Trumpa, odkrili nove dokaze

Moški, ki naj bi sredi meseca na igrišču za golf na Floridi uperil puško proti republikanskemu predsedniškemu kandidatu Donaldu Trumpu, je bil v torek obtožen poskusa atentata, je sporočilo ameriško pravosodno ministrstvo. Če bo obsojen, mu grozi dosmrtni zapor, poročajo tuje tiskovne agencije.

Generalni državni tožilec Merrick Garland je v torek poudaril, da nasilje, usmerjeno proti javnim uslužbencem, ogroža vse, za kar se zavzemajo ZDA. »Ministrstvo za pravosodje ne bo toleriralo nasilja, ki posega v samo srce naše demokracije. Tiste, ki ga izvajajo, bomo poiskali in poklicali na odgovornost. To se mora končati,« je dejal.

Po navedbah v sodnih spisih je agent ameriške tajne službe 15. septembra »opazil nekaj, kar je bilo videti kot puška, ki je štrlela iz grmovja«, medtem ko je Trump igral golf. Agenti FBI so začeli streljati, moški, 58-letni Ryan Routh, pa je pobegnil, vendar so ga kasneje prijeli na avtocesti.

Umor načrtoval dlje časa

Tožilci so v zadnjih dneh odkrili dokaze, ki po njihovem mnenju kažejo na načrt za umor Trumpa. Moški naj bi več mesecev pred incidentom neznani osebi pustil pismo, v katerem je namigoval na »poskus atentata na Donalda Trumpa«.

Donald Trump. FOTO: Brandon Bell Getty Images Via Afp

Po navedbah tožilstva je Routh preživel en mesec na južni Floridi, podatki iz mobilnih telefonov pa kažejo, da se je zadrževal v bližini igrišča za golf in Trumpove rezidence v Mar-a-Lagu. Našli so tudi na roko napisan seznam datumov in krajev, kjer je Trump govoril, ali naj bi se pojavil.

Proti Routhu sta bili v zvezi z incidentom že vloženi dve obtožnici, ki se nanašata na orožje, zaradi česar mu grozi do 20 let zapora. Odrejeno mu je bilo, da ostane v priporu na jugu Floride, kjer naj bi počakal na sojenje. Za poskus atentata je v ZDA zagrožena kazen dosmrtnega zapora.

Routh se še ni izrekel o krivdi. Njegovi odvetniki so neuspešno zahtevali njegovo izpustitev proti varščini.

Trump je bil tarča poskusa atentata že julija na predvolilnem dogodku v Pensilvaniji. Tedaj je bil ranjen v desni uhelj, napadalca pa so ustrelile varnostne sile. V napadu je umrl en človek, še dva pa sta bila ranjena.