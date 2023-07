Načrt za uničenje nuklearke že izdelan, Rusi čakajo le še ukaz

Že od začetka vojne v Ukrajini svet s strahom pogleduje proti največji nuklearki v Evropi, ki jo je do zdaj še vsakič dobro odnesla. A če gre verjeti vodji ukrajinskih obveščevalcev Kirilu Budanovu, ni nujno, da bo tako tudi ostalo. Ruska vojska je namreč menda že izdelala podrobni načrt razstrelitve jedrske elektrarne v Zaporožju, ki da je tudi že odobren. Čakajo le še na ukaz za izvršitev.

24. februarja lani se je začela vojna.

»Zgodi se lahko vsak trenutek,« je dodal Budanov in razkril, da so bile prav ruske čete, ki so okupirale območje, tiste, ki so v začetku meseca poškodovale jez Kahovka, zaradi česar se je močno spustila tudi gladina jezera, ki ga uporabljajo za hlajenje nuklearke. To lahko ponovijo,« pravi obveščevalec. Če bi nato Rusi v elektrarni dvignili napetost in bi se nuklearka začela pregrevati, bi jedrska katastrofa sledila že 10 ur pozneje. »Dogodek lahko seveda tudi pospešijo, za to obstajajo tehnična sredstva,« dodaja Budanov.

Jez naj bi po informacijah obveščevalca poškodovali Rusi. FOTO: Planet Labs Pbc/Reuters

Njegove izjave so na ukrajinski televiziji objavili le nekaj dni potem, ko je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski dejal, da ima dovolj groženj ruskega predsednika Vladimirja Putina z jedrsko katastrofo, čeprav je v tem primeru mislil na jedrsko orožje. »Če Putin ne bo prenehal groziti svetu, bo nekdo na svetu našel način, kako ga ubiti. Takšne izjave so nevarne,« je prepričan Zelenski. Da obstaja možnost, da Rusija Ukrajino napade z jedrskim orožjem, je pred dnevi dejal tudi ameriški predsednik Joe Biden.