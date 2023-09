Na Zemlji so že več kot 500 milijonov let in bolj pametne, kot smo mislili

Meduze so na Zemlji že več kot 500 milijonov let, znanstveniki pa jih začenjajo šele v zadnjem času bolje razumevati. Nekoč so veljale za enostavne organizme z izredno omejenimi sposobnostmi učenja, ne nazadnje imajo zgolj tisoč živčnih celic in so brez centralnega živčnega sistema, torej možganov. A nedavna raziskava, rezultate so objavili v reviji Current Biology, je pokazala, da so se nekatere vrste meduz, denimo karibska škatlasta, sposobne učiti veliko bolj zapletenih reči in na veliko višji ravni, kot so domnevali. Raziskava je povsem spremenila način poznavanja živčnih celic meduz, to pa bi lahko pripomoglo k boljšemu razumevanju človeških možganov, še zlasti, kako nanje vpliva demenca.

Za nevroznanost je to veliko odkritje.

Danski nevrobiolog Anders Garm, ki že več kot desetletje proučuje škatlaste meduze, ene najbolj smrtonosnih živali na planetu, je pojasnil: »Dolgo smo mislili, da so se meduze sposobne naučiti zgolj najbolj enostavnih reči ter se prilagoditi le konstantnim dražljajem, a izkazalo se je, da ni tako. Meduze sprejemajo odločitve, četudi enostavne, a obenem bistvene za njihovo preživetje. Lahko celo spremenijo vedenje na podlagi izkušenj, kar je značilno za veliko bolj napredne živčne sisteme. Za nevroznanost je to veliko odkritje, saj ponuja nov vpogled v to, česa vsega je sposoben preprost živčni sistem, ter nakazuje, da je napredno učenje že od samega začetka ena najpomembnejših evolucijskih značilnosti. S tem znanjem smo korak bliže boljšemu razumevanju človeških možganskih celic ter tega, katere od njih so vključene v proces učenja in ustvarjanja spominov, kar bo bistveno pripomoglo k razumevanju in nekega dne zdravljenju demence.«