Na zadnji dirki pred volitvami Trump in Biden utišana (VIDEO)

Ameriška predsedniška kandidata, aktualni predsednikin izzivalec, sta se pomerila na zadnji debati pred volitvami 3. novembra. Tokrat sta bila nekoliko bolj vljudna kakor na prvem soočenju, ko so iskrice kar letele. Je pa res, da so jima vmes utišali mikrofone, da se ne bi ponovil scenarij iz Clevelanda, ko sta celo preglasila voditelja. Komisija se je zaradi slabih izkušenj odločila, da sta imela na voljo dve minuti za odgovor na prvo vprašanje na začetku vsakega od šestih tematskih sklopov. Med odgovarjanjem enega pa je imel nasprotnik izklopljen mikrofon.Trump je napadel Bidna zaradi poslov njegovega sinav Ukrajini in na Kitajskem ter dodal, da je Joe Biden dobival denar od Rusije. S tem je razveselil svojo bazo, vendar pa ni jasno ali je prepričal še tiste redke neodločene volivce, ki jih potrebuje za zmago.Biden je opozarjal na to, da je pod Trumpovim vodstvom pandemija koronavirusa v ZDA zahtevala več kot 220.000 življenj. Ob napadih na Trumpovo politiko in splošno obnašanje je razlagal svoje politične načrte o zdravstvu, okolju in boju proti rasizmu, Trump pa mu je z užitkom očital, da je imel priložnost vse to storiti zadnjih 47 let, kolikor je v politiki, vendar ni. Mnogi analitiki menijo, da se je Trump obnašal dostojneje kot na prejšnjem, a več lagal.Na soočenju v Nashvillu, ki ga je povezovala voditeljica NBCje beseda tekla tudi o priseljevanju v ZDA, na račun tega so padali očitki, katera administracija je bila v resnici radikalnejša. Najbolj sta se kandidata udarila glede politike ločevanja otrok od staršev nezakonitih prebežnikov na ameriško-mehiški meji, zaradi česar je bil Trump leta deležen ostrih kritik in je nazadnje politiko tudi opustil.Voditeljica je Bidna spomnila, da je bilo pod demokratskim predsednikomveč deportacij, na kar je opozoril tudi Trump, češ da ni bil on tisti, ki je zgradil 'kletke' za otroke, ampak je bil Obama. Biden ni imel neposrednega odgovora, le obljubil je, da bo kot predsednik uredil položaj t. i. 'sanjačev', ki so v ZDA prišli kot otroci, a jih skuša Trump zdaj deportirati v domovine, ki jih sploh ne poznajo.Trump sicer po anketah pred soočenjem zaostaja za Bidnom.