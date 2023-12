Na zabavo je prišel le z nogavico na penisu, a ni bil edini, ki je bil skoraj gol

V Rusiji razburja »skoraj gola« zabava, ki je postala razlog za napade na številne zvezdnike, ki se v času vojne zabavajo. Zaradi udeležbe na zabavi jim grozijo tožbe, odpovedali so jim koncerte in oglaševalske pogodbe, poroča britanski BBC.

Vplivnica Nastja Ivleeva je 20. decembra gostila zabavo v moskovskem klubu Mutabor z nenavadnimi pravili oblačenja, saj so bili gostje vabljeni, naj pridejo čim bolj goli. Zabave so se udeležili številni pomanjkljivo oblečeni zvezdniki, med njimi tudi ruski raper Vacio. Na zabavo je prišel obut le v športne čevlje in z nogavico v mednožju.

Čeprav je bila zabava zasebna, je hitro postala zelo javna, saj so posnetki in fotografije zakrožili po spletu. Zabava je sprožila ogorčenje predvsem med prokremeljskimi blogerji, poslanci in aktivisti, ki podpirajo vojno v Ukrajini. Zgražali so se, kako se lahko zvezdniki zabavajo, medtem ko ruski vojaki tvegajo svoja življenja na fronti.

Zabava je za seboj potegnila kar nekaj posledic. Raperja Vacia so pridržali in ga zaprli za 15 dni zaradi kršenja javnega reda in miru, oglobili so ga tudi za 200.000 rubljev (1980 evrov) zaradi promoviranja netradicionalnih spolnih odnosov.

Tudi organizatorka zabave Ilveeva se sooča s tožbo. Več kot 20 ljudi je podprlo skupinsko tožbo, v kateri zahtevajo, da plača milijardo rubljev (skoraj 10 milijonov evrov) skladu Zagovornik domovine, organizaciji, ki finančno podpira ruske vojake v Ukrajini.

S težavami se soočajo tudi drugi udeleženci zabave, ki so jim med drugim odpovedali koncertne turneje in oglaševalske pogodbe.

Zvezdniki na udaru

Zvezdniki so se po zabavi začeli drug za drugim oglašati na družbenih omrežjih. Nekateri so se opravičili za svojo udeležbo, drugi trdijo, da niso naredili nič narobe.

Doslej so bili tarča kritik zlasti slavni, ki nasprotujejo vojni v Ukrajini in so zapustili Rusijo. Zdaj pa so na udaru tudi tisti zvezdniki, ki so ostali v domovini in nadaljevali svoje kariere. Britanski BBC ocenjuje, da ruski politični sistem išče nove krivce za probleme doma in v tujini.

Opozicijski aktivist, ki živi v tujini, Maksim Kac je v objavi na družbenih omrežjih zapisal, da je v preteklosti za udeležence podobnih zabav veljalo pravilo, da lahko počnejo, kar želijo, dokler ostanejo zvesti režimu. »Ampak življenje sedaj ni zabava. Ta pretenciozna prikazovanja so v nasprotju z realnostjo. V državi, kjer poteka vojna, se ne moreš brezskrbno zabavati,« je ocenil.