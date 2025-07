Na vrhuncu turistične sezone gostje čez noč ostali brez nastanitve

Na vrhuncu turistične sezone je inšpekcija zaprla kamp Mlaska na otoku Hvar, s čimer je številne domače in tuje goste postavila v neprijeten položaj. Kamp, ki je deloval brez ustrezne dokumentacije, je po več opozorilih končno dočakal prisilno zaprtje, kar pomeni, da morajo vsi turisti do danes zapustiti objekt – in to sredi poletja, ko je iskanje proste nastanitve skoraj nemogoče.

Gostje, ki so trenutno nastanjeni v kampu, so za portal index.hr potrdili, da jih je o zaprtju obvestila inšpekcija, ki je kamp obiskala dan pred tem. Čeprav so mnogi že dolga leta zvesti obiskovalci tega sicer mirnega zaliva, so zdaj primorani v naglici pakirati kovčke in poiskati drugo prenočišče.

»Nezadovoljni smo s takšnim razpletom dogodkov, saj se nam sredi sezone nenadoma prekinja bivanje. Veliko ljudi je prišlo iz oddaljenih krajev Evrope in že porabilo določena sredstva za pot do sem,« je povedal eden izmed turistov.

Na državni inšpektorat so se za pojasnila obrnili tudi novinarji. Kot so potrdili, je bila že 11. julija izdana ustna odločba o prepovedi delovanja kampa, saj objekt ni imel potrebnih dovoljenj za zakonito opravljanje dejavnosti. Kljub večkratnim opozorilom so lastniki inšpekcijske ukrepe ignorirali in še naprej sprejemali goste.

»Ker kamp Mlaska ni izpolnjeval minimalnih pogojev za delovanje, pa je kljub temu ponujal namestitev in se oglaševal, je bila sprejeta odločitev o prepovedi nadaljnjega poslovanja na podlagi zakona o preprečevanju neregistrirane dejavnosti,« so pojasnili pri inšpektoratu. Dodali so, da prepoved velja najmanj 30 dni oziroma do odprave vseh ugotovljenih nepravilnosti.

Kamp je obiskala tudi sanitarna inšpekcija. Rezultati nadzora so bili skrb vzbujajoči: kamp ni imel izvedenega predpisanega monitoringa kakovosti vode, manjkali so podatki o prisotnosti svinca in legionele, poleg tega pa je bil prostor ocenjen kot higiensko neustrezen – umazan, nevzdrževan in brez osnovnih pogojev za bivanje.