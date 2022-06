Na vrhu Nata jih je vrglo na zadnjo plat: postregli so jim rusko solato

V torek na vrhu Nata v Madridu so bili bili nekateri uradniki in novinarji pošteno presenečeni, ko so pred seboj zagledali meni. Med čakanjem na prihod ameriškega predsednika Joa Bidna so jim Španci ponudili tudi rusko solato, ki je v Sloveniji poznana tudi kot francoska solata.

»Ruska solata na zasedanju Nata? Malo sem presenečen nad izbiro jedi,« je dejal novinar Iñaki López za špansko izdajo La Sexte. Mešanica graha, krompirja, korenja, jajc in majoneze je bila po poročanju Reutersa razprodana v nekaj urah.

Ruska ali francoska solata je zelo priljubljena jed v Španiji. Prvič naj bi jo pripravil belgijski kuhar, za katerega se je verjelo, da je Francoz, Lucien Olivier leta 1860 za rusko restavracijo l’Ermitage Restaurant v Moskvi. Jed se je nekaj časa imenovala oliver, kasneje pa so jo preimenovali v rusko solato. V Španiji ji radi dodajo še tuno ali pa rdečo peso.

Voditelji držav članic Nata so sicer v Madridu sprejeli več odločitev. Rusijo, ki so jo doslej obravnavali kot strateško partnerico so označili za največjo grožnjo. »Ruska federacija predstavlja največjo in najbolj neposredno grožnjo varnosti zaveznic v Natu ter miru in stabilnosti v evroatlantskem območju,« so zapisali v strateškem konceptu. Odločili so se tudi za temeljito okrepitev Natove obrambe in odvračalne drže. V zavezništvo so povabili Švedsko in Finsko.