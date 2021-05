Na voljo bo Napoleonov DNK

Na dražbi bodo med 360 predmeti tudi pramen njegovih las, krožnik, kristalni kozarec in nekaj kosov oblačil.

V sredo bo preteklo 200 let od smrti nekdanjega francoskega cesarja in slovitega vojskovodje, na ta okrogli jubilej pa bodo zasebni zbiralci dobili prav posebno priložnost, da na dražbi kupijo ne le katerega od njegovih zasebnih predmetov, pač pa z nekaterimi tudi njegov DNK. Med naborom 360 predmetov, ki jih bo 5. maja ponujala francoska dražbena hiša Osenat, bo namreč tudi pramen cesarjevih las in, to bo verjetno vrhunec dražbe, z Napoleonovo krvjo zamazan kos blaga, ki so ga položili na njegovo truplo med obdukcijo.»V tem krvnem madežu je njegov genski zapis. Bolj intimno od tega ne gre,« je ob prihajajoči dražbi vzhičen vodja dražbene hiše, ki za okrvavljeni kos blaga pričakuje izkupiček do 15 tisoč evrov.Veliko predmetov, za katere se bodo potegovali dražitelji, so prinesli iz rezidence Longwood House, Napoleonovega zadnjega domovanja na otoku Sveta Helena, ki ga bičajo močni vetrovi in na katerem mrgoli podgan. V zbirki so se med drugim znašli še umetelno okrašen Napoleonov krožnik, kristalni kozarec in nekaj kosov oblačil.»Napoleon je imel veliko srajc. Bil je obseden s čistočo, na dan se je okopal tudi do štirikrat, v enem mesecu je porabil med 20 in 30 litri kolonjske vode in ves čas si je preoblačil srajce,« je dejal Osenat. Še posebno pa je bil sloviti vojskovodja znan po svojih klobukih, ki jih tokrat sicer na dražbi ne bo, so pa v preteklosti enega od njih prodali za vrtoglava dva milijona evrov. V začetku 19. stoletja so bili v modi klobuki, imenovani dvorogeljniki, a so jih ljudje nosili tako, da je bil eden od daljših delov nad obrazom, drugi zadaj.Ker je Napoleon želel biti opažen in nekaj posebnega, je klobuk zavrtel za devetdeset stopinj ter tako ustvaril povsem svoj slog, po katerem je poznan še dandanes.