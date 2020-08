Na volitve dela prost dan?

Predvolilna mrzlica je v ZDA še večja, demokratski predsedniški kandidat Joe Biden je Kamalo Harris tudi uradno potrdil kot kandidatko za podpredsednico. Harrisova, ki je indijskih in jamajških korenin, bo tako morda prva temnopolta Američanka na tem položaju, podporo pa ji vsak dan izrekajo novi vplivneži.



Obljubila je, da bo ob izvolitvi glasnica vseh pozabljenih Američanov, ki se borijo za preživetje med pandemijo in gospodarsko krizo, in si prizadevala za vnovično združitev naroda, tožilka in senatorka iz Kalifornije pa poudarja, da so ZDA pod taktirko Donalda Trumpa na robu propada. »Moramo izvoliti predsednika, ki nas bo združil, namesto predsednika, ki spreminja tragedije v politično orožje,« je pozvala na volitve vse državljane, pri tem pa so se ji pridružili številni vplivneži, kot sta zakonca Clinton, zakonca Obama, Colin Powell, Nancy Pelosi in Elizabeth Warren, na demokratsko kampanjo pa se je odzval tudi sam predsednik in v svojem značilnem ciničnem slogu pripomnil, da mu sploh ne bi bilo treba kandidirati, če bi Obama in Biden zmogla tako pomembno nalogo. Sam je imel zelo rad svoje prejšnje življenje, a je moral posredovati, da ne bi sveta zavzela radikalna levica.



Kljub temu se Bidnu in Harrisovi po mnenju strokovnjakov obeta zmaga z naskokom, tako menijo tudi številni zvezdniki, ki javno izražajo naklonjenost demokratskemu paru. Med njimi je glasna Oprah Winfrey, ki so jo nekoč prav tako spodbujali h kandidaturi: televizijska kraljica bo namreč zaposlenim pri podjetju OWN 3. novembra omogočila dela prost dan in jim tako zagotovila čas za obisk volišč, k temu koraku pa je spodbudila še druga ameriška podjetja.