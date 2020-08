Novi koronavirus potrdili na uvoženi zamrznjeni hrani

Potrebuje človeškega ali živalskega gostitelja

Iz Brazilije uvožena zamrznjena piščančja krilca so bila pozitivna na novi koronavirus, so ugotovili v kitajskem mestu Shenzhen, sporočilo tamkajšnjih oblasti pa povzema spletna edicija CNN. Koronavirus so potrdili v sredo, potem ko so odvzeli vzorce s površine omenjenega piščančjega mesa. Za katero znamko je šlo, ni znano.Pristojni, med njimi tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in ameriški center za omejevanje bolezni in njihovo preprečevanje (CDC) javnost pomirjajo, da je možnost prenašanja koronavirusa s hrano majhna.V Shenzhenu so nemudoma testirali vse, ki bi lahko prišli v stik z okuženo hrano, a so bili na srečo vsi odvzeti vzorci negativni. Testirali so še druge vzorce mesa, tudi ti so bili negativni. Ne glede na to, so območje, kjer je bilo meso shranjeno, že razkužili.Novica o okuženih piščančjih krilcih se je pojavila dan potem, ko so na embalaži rakcev, uvoženih iz Ekvadorja, zaznali novi koronavirus. Podobnih primerov naj bi bilo še več, zaradi česar se nenehno odpira vprašanje o varnosti uvožene hrane. Na družabnih omrežjih na Kitajskem je celo zaslediti pozive k ustavitvi uvoza zamrznjene hrane.Pri WHO so prepričani, da je zelo malo verjetno, da bi se ljudje okužili s sars-cov-2 prek embalaže hrane. Ameriški CDC se s tem strinja in pojasnjuje, da je tveganje okužbe s prehranskih produktov, njihove embalaže ali vreč, izredno nizko. Obe inštituciji izpostavljata, da se virus najbolj širi pri interakciji med osebami, s kapljicami, ko okužena oseba kašlja, kiha ali samo govori. Ni sicer nemogoče, da bi se virus prenesel z embalaže, a pod pogojem, da bi roke po dotikanju okužene embalaže tiščali v usta, nos ali oči, ni pa to tipičen način, kako se virus širi, opozarjajo na CDC. »Do danes ni dokazov, da bi se virus, ki povzroča respiratorno bolezen, prenašal s hrano ali embalažo hrane. Koronavirus se ne more razmnoževati na hrani, potrebuje živalskega ali človeškega gostitelja, da se lahko širi,« poudarjajo na WHO.Strokovnjakov za respiratorne bolezniugiba, da je bila uvožena hrana verjetno okužena med pakiranjem. Tudi on meni, da ni nujno, da se je prek takšne hrane mogoče okužiti. Pozitiven test bi lahko bil lažen. Opominja na Severno Korejo, kjer so testi bili ljudje pozitivni, čeprav virus ni bil več aktiven. A v isti sapi doda, da če bi bil na površini takšen virus, da bi ga bilo mogoče pobrisati in vzrejati v laboratoriju, potem bi lahko govorili o tem, da je nalezljiv. Opozoril je še, da koronavirus lahko preživi nizke temperature in ostane aktiven tudi potem, ko se odtaja.