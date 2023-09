Na UNESCO-vem seznamu novi kraji: številni te pustijo odprtih ust

UNESCO je razširil seznam zaščitenih območij in nanj uvrstil še nove dih jemajoče kraje z vseh koncev sveta. Dodali so 1100 novih, ki so posebni zaradi svoje kulturne dediščine ali naravnih znamenitosti, v prihodnosti pa bodo seznam morda še bolj obogatili.

Na novem je Stari čajni gozd na gori Jingmai na Kitajskem. Tam prebivalci že tisoče let gojijo zelišča za čaj. Še posebno dobro uspevajo zaradi subtropskega monsuna, ki poskrbi za velike količine dežja. Lokalni prebivalci se pri obiranju rastlin in drugih delih, povezanih z njimi, držijo prastarih obredov, imajo pa tudi proslave, posvečene naravi.

Starodavni grobovi

Še ena zanimivost z novega seznama so starodavni grobovi v Južni Koreji. Gre za pokopališče konfederacije Gaya, ki je vladala temu območju od 6. do 1. stoletja pred našim štetjem. Oblika hribčkov naj bi bila simbol takratnega političnega sistema, v katerem so bili vodje enakovredni preostalim prebivalcem.

Nenavadni korejski griči so v resnici grobovi. FOTO: Iseo Yang/ Getty Images

V nacionalnem parku province Bale v Etiopiji je Unesco opazil neobičajno obliko pokrajine, o kateri pravijo, da je »mozaik nenavadne lepote«. Oblika, kakršne ni nikjer drugje na svetu, je posledica izlivov lave in poledenitev. Slapovi, doline in gozdovi so polni različnih vrst rastlin in živali.

Namen oblike obročastih trdnjav je še vedno neznan.

V Evropi je Unesco med zaščitena območja uvrstil jame v severnih Apeninih. Na območju 99 kilometrov jih je več kot 900. Gre za posebne, evaporitne kraške jame. Nekatere segajo 265 metrov pod površje in veljajo za najgloblje svoje vrste.

Bale v Etiopiji neobičajni videz dolgujejo ognjenikom in ledenikom. FOTO: Roy Gilham/Getty Images

Obročaste strukture

Na Danskem so pozornost Unesca pritegnile obročaste strukture, ki so videti kot žitni krog, ki jih pripisujejo NLP. V resnici gre za trdnjave iz vikinške dobe. Obročaste trdnjave v Aggersborgu, Fyrkatu, Nonnebakkenu, Trelleborgu in Borgringu so bile strateško postavljene v bližino pomembnih kopenskih in pomorskih poti, natančen namen njihove oblike prstanov še danes ostaja skrivnost.

Stonehengeu se je pridružila še podobna kamnita konstelacija, ki jo najdemo na otoku Menorca v Španiji. Čeprav se domneva, da so bile mnoge od teh formacij uporabljene v obrambne namene, namen drugih ni popolnoma jasen. Po Unescovi razlagi gre za astronomske usmeritve, ki bi lahko imele verski pomen.