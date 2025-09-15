POGREB CHARLIJA KIRKA

Ganljivo ženino slovo od umorjenega aktivista (FOTO)

Atentatorja prijavil oče. Živel naj bi s transspolnim partnerjem.
Fotografija: Erika se je poslovila od svojega moža Charlieja. FOTO: Mrserikakirk/instagram
Erika se je poslovila od svojega moža Charlieja. FOTO: Mrserikakirk/instagram

A. B.
15.09.2025 ob 09:05
A. B.
15.09.2025 ob 09:05

Priprave na pogreb desničarskega aktivista Charlieja Kirka so v ameriški zvezni državi Arizona v polnem teku. V nedeljo se bodo od njega poslovili na stadionu State Farm v mestu Glendale. Ameriški predsednik Donald Trump je že napovedal, da se bo udeležil tamkajšnje spominske slovesnosti. Kirkova žena Erika je medtem objavila fotografije, kako se v solzah poslavlja od pokojnega moža, ki je ležal v odprti krsti. »Ljubim te, ljubim te, zelo te pogrešam,« je dejala.

Na stadionu v Arizoni bo v nedeljo za Charlieja Kirka potekala spominska slovesnost.

Zakaj naj bi se 22-letni Tyler Robinson iz mesta Washington v ameriški zvezni državi Utah odločil za umor Kirka, želijo do dna priti preiskovalci. Njegovi sosedje ne morejo verjeti, da bi lahko storil kaj takšnega. Družino, v kateri je odraščal, opisujejo s samimi superlativi. Robinson naj bi nasprotoval različnim Kirkovim stališčem. Na enem od tulcev nabojev, ki so jih po streljanju našli preiskovalci, je pisalo: »Hej, fašist, ujemi tole!« Na drugem: »Če to bereš, si gej.« in na tretjem: »Bella ciao.« Oblastem ga je po dejanju prijavil njegov oče.

Tyler Robinson je za zapahi. FOTO: Afp
Tyler Robinson je za zapahi. FOTO: Afp

New York Post (NYP) je poročal, da so ga v četrtek, ko je ameriški FBI objavil motne fotografije moškega, ki naj bi s strehe ene od stavb na univerzi Utah ustrelil Kirka med njegovim javnim nastopom, na aplikaciji za spletne klepete Discord prepoznali nekateri udeleženci klepeta. »Si bil ti tam?« je 22-letnika vprašal eden od njih. Robinson je le minuto zatem hladnokrvno odgovoril, da gre za dvojnika, ki ga poskuša »spraviti v težave«. V ameriških medijih medtem pišejo vedno več podrobnosti o zasebnem življenju 22-letnika. Menda naj bi živel s transspolnim partnerjem, ki je bil v procesu spremembe spola iz moškega v žensko. Vir blizu preiskave je za NYP še povedal, da naj bi ta oseba zdaj v celoti sodelovala pri preiskavi.

