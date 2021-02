Na trebuhu ima Borisa Johnsona

Skoraj bi se polulal

Priznal je, da ga je bolelo. FOTO: Lightfieldstudios/Getty Images

160

tisočakov potrebuje Meghan.

Vse za dobrodelnost, pravi 42-letni Britanec, ki si je na trebuh dal vtetovirati podobo namrgodenega. Britanski premier je po njegovem ravno prav zanimiv, da priteguje številne poglede, in tako zbira denar za pomoči potrebne.se je za plemenito potezo odločil zato, da bi pomagal družinski prijateljici, ki so ji januarja lani postavili diagnozo raka debelega črevesa in danke., ki jih šteje 25, je povrhu doletela zelo agresivna oblika bolezni, pri kateri pa ji lahko pomagajo le v losangeleški kliniki Keck Medical Centre, a so stroški zdravljenja, pričakovano, vrtoglavi. Kenny, ki je po poklicu gradbenik, je začel kampanjo za pomoč prijateljici, sam pa je za zbiranje denarja ponudil kar lasten trebuh.Ob napovedi, da si bo nanj vtetoviral podobo premierja, je požel val občudovanja in kaj kmalu se je našel dobrotnik, ki mu je obljubil plačilo tetovaže. Za to je odštel okroglega tisočaka. Kot priznava Kenny, je bila poslikava zelo boleča, pa čeprav je njegovo telo že kar pisano: »Izdelovali so jo dve uri. Ne morem zanikati, zares me je bolelo. Vmes sem bil prepričan, da se bom polulal! Ampak za tako dobro prijateljico bi storil prav vse.«Tetovaža, ki jo Kenny zdaj ponosno razkazuje, že priteguje pozornost in pridno zbira denarce, za zdaj jih je na računu Smithove nekaj tisočakov, a Kenny upa, da se jih bo skupno nabralo okoli 160.000, kolikor Meghan potrebuje za zdravljenje in bivanje čez lužo. Družina Smithove, ki upa, da se bo oglasilo kar največ dobrotnikov, in denar zbira tudi prek strani GoFundMe, je ob Kennyjevi potezi ganjena.»Kenny ima izjemen smisel za humor, ljudi zna nasmejati tudi v najhujših časih. Njegova zamisel je izjemno izvirna in velikodušna, z besedami ne moremo izreči svoje hvaležnosti,« je povedala, sestra obolele. »Hvaležni smo vsem, ki so nam izkazali podporo, zares upamo, da bomo v kratkem zbrali dovolj denarja, da pomagamo Meghan.«