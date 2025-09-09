Na tisoče romarjev v Vatikanu: razglasili prvega milenijskega svetnika

Več deset tisoč romarjev je v nedeljo v Vatikanu pospremilo razglasitev italijanskega najstnika za svetnika. Carla Acutisa so zaradi njegovih prizadevanj za širjenje katoliške vere na spletu poimenovali božji vplivnež. Leta 2006 je umrl za levkemijo, star komaj 15 let.

Truplo najstnika, oblečenega v kavbojke in športne copate, leži v stekleni grobnici v Assisiju, ki jo vsako leto obišče več sto tisoč ljudi. Kanonizacija bi morala biti aprila, vendar je bila po smrti papeža Frančiška prestavljena. Maša ob razglasitvi se je začela ob 10. uri, prenos pa je potekal tudi na velikanskih zaslonih v Assisiju, srednjeveškem mestu in romarskem kraju v osrednji regiji Umbrija.

Kanonizacijo je pospremilo več deset tisoč ljudi.

»Vem, da jih bo veliko prišlo, veliko jih bo gledalo po televiziji ... In prepričana sem, da se jim Carlo zahvaljuje,« je pred dogodkom povedala Carlova mama Antonia Salzano. V videoposnetku, ki ga je v soboto objavila škofija Assisi, je dejala, da je njen sin dokaz, da »smo vsi poklicani biti svetniki ... vsak je poseben«. Pred slovesnostjo je bila na pročelju bazilike sv. Petra obešena velika tapiserija s fotografijo mladega svetnika.

Za svetnika je najstnika razglasil Frančiškov naslednik, papež Leon XIV. FOTO: Filippo Monteforte/Afp

Acutis, rojen leta 1991 v Londonu v italijanski družini, je imel gorečo vero, čeprav njegovi starši niso bili posebno pobožni. Odraščal je v Milanu, kjer je vsak dan obiskoval mašo in je bil znan po sočutju do zlorabljenih otrok in brezdomcev, ki jim je prinašal hrano in spalne vreče. Ljubitelj računalniških iger se je sam naučil osnov programiranja in ga uporabljal za dokumentiranje čudežev in drugih elementov katoliške vere na spletu. Domenico Sorrentino, škof Assisija, je v petek mlade pozval, naj sledijo Acutisovemu zgledu.

Vatikan je Acutisa priznal kot osebo, ki je po svoji smrti storila dva čudeža, kar je obvezen korak na poti do svetništva. Prvi je bil okrevanje brazilskega otroka, ki je trpel za redko boleznijo trebušne slinavke, drugi pa okrevanje kostariškega študenta, ki je bil hudo poškodovan v nesreči. V obeh primerih so se sorodniki v svojih molitvah za pomoč obrnili na Acutisa, ki ga je papež ​Frančišek leta 2020 razglasil za blaženega.