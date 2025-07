Na tem priljubljenem grškem otoku izbruhnil velik požar, v teku množična evakuacija (VIDEO)

Na vzhodu grškega otoka Kreta je v sredo popoldne izbruhnil velik gozdni požar, spričo katerega so oblasti odredile množično evakuacijo ogroženih domov in turističnih nastanitev.

Po podatkih reševalnih služb se požar razteza na najmanj šest kilometrov širokem območju. V naselju Agia Fotia so plameni uničili več nepremičnin in povzročili izpad elektrike. Vsaj štiri starejše ljudi so zaradi težav z dihanjem prepeljali v bolnišnico.

Oblasti so odredile evakuacijo ogroženih domov in turističnih nastanitev na območju naselja Ferma. Skupno so doslej evakuirali najmanj 1500 ljudi, ki so jih premestili v bližnje mesto Ierapetra. Približno 155 gasilcem pri gašenju pomagajo najmanj štirje helikopterji, okrepitve z grške celine so na poti.

Gašenje požara, ki je izbruhnil v zelo vnetljivem gozdu med naseljema Agia Fotia in Skinokapsala, otežuje močan veter. Posamezni sunki dosegajo osmo od skupno dvanajstih stopenj na Beaufortovi lestvici.

Grčija je vsako poletje ob visokih temperaturah posebej izpostavljena gozdnim požarom, ki jih dodatno podžigajo močni vetrovi in suša. Lani so ognjeni zublji po državi požgali približno 45.000 hektarjev površin.