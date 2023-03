Na tem hrvaškem otoku več koz kot domačinov, predstavljajo nevarnost za okužbe

Na hrvaškem otoku Unije, ki leži zahodno od Lošinja in je priljubljen turistični kraj (še zlasti za ljubitelje jadranja), imajo velik problem z divjimi kozami. Po nekaterih ocenah jih je na sicer kar velikem in slabo poseljenem otoku od 400 do 500, tamkajšnjim prebivalcem pa uničujejo nasade. Povrhu je večina obolelih za vročico Q, ki je lahko nevarna tudi za ljudi.

Koze so na otok pripeljali že konec 70., v začetku 80. let prejšnjega stoletja, da bi posmukale makijo in očistile zemljo za rast trave in pašo ovac. Ko so počistile teren in se medtem namnožile, so se lotile tudi nasadov, predvsem oljčnih. Ker pa zdaj vdirajo celo v naselja, se jih domačini hočejo znebiti. Še posebno ker so vzorci poginulih in ustreljenih živali pokazali, da je bila večina okužena z bakterijo, ki povzroča vročico Q. Ta se lahko prenaša na domače rejne živali, pse in mačke pa tudi na človeka.

500 divjih koz predstavlja nevarnost za okužbe.

Okužba lahko povzroči pljučnico

Problem je, ker se lahko človek okuži z neposrednim stikom z živaljo, z vdihavanjem okuženega zraka, s krvjo, okuženo volno ali senom in s pitjem okuženega mleka. Čeprav pri večini ljudi bolezen mine po kratkotrajni vročini, glavobolu, izrazito slabem počutju in bolečinah v mišicah, pa pri manj odpornih lahko povzroči pljučnico in zahteva zdravljenje z antibiotiki. V redkih primerih lahko privede do kronične okužbe, ki poteka kot vnetje srčne mišice, pogosto tudi jeter.

Ker na Unije prihaja veliko turistov, tudi slovenskih, bi se tamkajšnja krajevna oblast rada znebila vseh koz, a pri tem ni uspešna, čeprav je bilo med 16 ustreljenimi v februarju letos kar 11 okuženih s povzročiteljem vročice Q. Težave imajo že z odvozom njihovih trupel, saj jih na otoku ne smejo zakopavati, njihov prevoz in uničenje pa bi stala več tisoč evrov. Problema noče celovito reševati nihče.

Primorsko-goranska županija jih je usmerila na ministrstvo za kmetijstvo, to pa se na njihove prošnje za pomoč ni niti odzvalo.