Na tem hrvaškem otoku imajo tisočletja stare nasade oljk, popolne oaze miru

Pag je s površino 285 kvadratnih kilometrov peti največji hrvaški otok, hkrati pa se ponaša z najdaljšo obalo. Gre za dolg in ozek otok. Nahaja se v Severni Dalmaciji; južno od Raba ter vzhodno od Oliba in Silbe. Večino otoka prekriva kamenje, določene predele pa porašča makija. Podnebje je mediteransko, burja pa je tukaj zelo pogost pojav. Poletja so suha, dolga in vroča, zime pa kratke, mile in deževne. Domačini se ukvarjajo predvsem z gojenjem trte in sadja. Od tod izvirajo znani prehrambeni izdelki, kot so paški sir, paški pršut in paška jagnjetina.

