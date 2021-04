Na tekmo s covidnim potrdilom, v restavracijo ne

Velika Britanija načrtuje poskusno testirati sistem covidnega potrdila na nogometnih tekmah. Potrdila vidijo kot možen način izhoda iz omejitev za zajezitev novega koronavirusa.

Načrtom nasprotujejo tudi nekateri konservativni poslanci

Glede na načrte britanske vlade bi Britanci prejeli nekakšno identifikacijo, ki bi pokazala, ali so cepljeni proti covidu 19, imajo protitelesa ali pa so bili negativni na testiranju. Načrtom sicer nasprotujejo tudi nekateri konservativni poslanci.



Vlada bo v ponedeljek predvidoma sporočila, da bodo sistem začeli testirati na nekaterih prireditvah in pri nekaterih dejavnostih od sredine aprila. Premier Boris Johnson menda želi s tovrstnim sistemom omogočiti ljudem, da potujejo in delajo stvari, kot so jih nekoč, čim varneje.



Več konservativnih poslancev in opozicijskih laburistov sicer meni, da gre pri tem za zavestno diskriminacijo, Downing Street pa, da bo pilotni sistem omogočil širše odprtje 'bolj rizičnih' dejavnosti. Sistem dokazovanja glede covida 19 bo namenjen prireditvam z večjim številom ljudi, denimo v nočnih klubih, dvoranah in na stadionih.

Na pivo še lahko brez potrdila?

Sistema covidnih potrdil za zdaj ne nameravajo uporabljati v javnem prevozu ali pri vstopu v nujne trgovine, pivnice in restavracije, ki se bodo predvidoma odprle sredi maja. V pripravi sta sicer tako digitalna kot tudi fizična oblika identifikacije.

