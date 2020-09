Na Tajskem protesti proti monarhiji

REUTERS Plošča je nadomestila tisto iz leta 1930, ki je pred leti izginila. FOTO: Athit Perawongmetha/Reuters

Ljudje so mu zamerili, ker je brezsramno trošil denar, medtem ko so sami živeli v bedi, bolj kot prihodnje vladanje pa so ga zanimale ženske in zabave.

Na Tajskem se že nekaj mesecev vrstijo zgodovinski protesti, saj si ljudje še nikoli prej niso upali kritizirati monarhije niti v zasebnih pogovorih, kaj šele javno. Za to je v tej azijski deželi namreč zagrožena stroga kazen, tudi zaporna, in ni jih malo, ki so zaradi kakšne negativne besede o kralju ali članu njegove družine pristali za rešetkami.Za to je bilo v času, ko je Tajski še vladal oče aktualnega kralja, sicer malo razlogov.je bil med ljudmi zelo priljubljen in cenjen vladar, njegov sin že od nekdaj ne. Ljudje so mu zamerili, ker je brezsramno trošil denar, medtem ko so sami živeli bolj kot ne v bedi, bolj kot prihodnje vladanje pa so ga zanimale ženske in zabave. Ko je po očetovi smrti postal kralj, se to ni spremenilo, sodu pa je izbilo dno njegovo početje med pandemijo.Vadžiralongkorn je namreč zapustil domovino ter se z množico ljubic in služabnikov osamil v nemškem hotelu. Več mesecev se ljudem sploh ni javil, ni jim namenil spodbudne besede, ko so jo potrebovali. Takrat so ugotovili, da takšnega kralja pač ne potrebujejo, in začeli so se protesti, ki se le še stopnjujejo.Minuli konec tedna so tako v Bangkoku, v bližini kraljeve palače, ki sicer sameva, saj je kralj še vedno v Nemčiji, odkrili ploščo, s katero so oznanili, da Tajska pripada ljudem. »Po mnenju Tajcev ta država pripada ljudem, ne kralju,« je zapisano na plošči, ob napisu pa datum 20. september 2020. Organizatorji so dejali, da je tabla zamenjava za tisto iz leta 1930, ki je oznanjala konec absolutistične monarhije, a je pred tremi leti, eno leto po tem, ko je prestol prevzel Vadžiralongkorn, čudežno izginila.Ob odkritju nove plošče so se po tajski prestolnici razlegali vzkliki »dol s fevdalizmom, naj živi naš narod« ter ploskanje. Na protestih so za varnost skrbeli policisti, a so dogajanje zgolj mirno opazovali, saj potrebe po posredovanju ni bilo. Zaustavili so le nekaj protestnikov, ki so želeli vstopiti v stavbo parlamenta. Čeprav se jim to ni posrečilo, pa so bili zadovoljni, saj jim je uspelo pripadniku kraljeve policije izročiti pismo z zahtevami po reformi, za katero je obljubil, da ga bo odnesel nadrejenim.Na zadnjih protestih, ki so se začeli v soboto in se zavlekli v ponedeljkovo jutro, se je po podatkih oblasti zbralo okrog 18.000 ljudi, večinoma študentov, ki so zahtevali reformo monarhije ter odstop premierja, ki si je moč priboril med državnim udarom leta 2014 in lani zmagal na sicer zelo spornih volitvah.