Na svet prijokala v prostoru za tovor

Deklica je ubežala kruti usodi, ki pod talibani čaka Afganistanke.

Ob grozljivih razmerah v Afganistanu, ki ga obvladujejo talibani s svojimi okrutnimi pravili, usmerjenimi še posebno proti ženskam, ki po novem ne smejo delati ali se izobraževati, dom pa lahko zapustijo le v družbi moškega, številni Afganistanci bežijo iz države, vsaka zgodba tistega, ki mu uspe ubežati, pa je srečna zgodba.Še posebno je ganljiva novica o afganistanskem dojenčku, ki je prišel na svet kar na letalu, v katerem je ameriška vojska družino peljala iz začasnega zatočišča v Katarju v letalsko bazo Ramstein. Popadki so se začeli že v zraku, prisebni pilot je dojenčku najverjetneje rešil življenje, ko je letalo spustil na višino z višjim zračnim tlakom. Takoj po pristanku je na krov prihitela skupina medicinskih strokovnjakov in pomagala spraviti otroka na svet.Porod je potekal v prostoru za prevoz tovora, rodila se je deklica. Vojaška stotnica, ki je pomagala, je dejala, da je pričakovala najslabše, a upala na najboljše, ter bila nato neznansko vesela, ko je otrok začel jokati, takoj ko je vdihnil zrak. »Starši so jo poimenovali. To je kodno ime za letalo C-17, ki je letelo iz Katarja v Ramstein,« je pojasnil general, poveljnik evropskega poveljstva ZDA. Reach in njeni starši zdaj v Nemčiji čakajo na selitev v ZDA. Od 7000 ljudi, evakuiranih iz Kabula, ki so šli skozi baze ameriške vojske od 20. avgusta, jih je po besedah Woltersa le 100 potrebovalo medicinsko pomoč. Od teh 100 jih je 25 moralo v bolnišnico, 12 pa je že odpuščenih. Poleg Reach sta se v bazi Ramstein rodila še dva otroka.Iz Kabula so od 14. avgusta evakuirali že več kot 100.000 ljudi, so v četrtek sporočili iz Bele hiše. Samo v četrtek so jih v 12 urah evakuirali 7500, od tega 5100 Američani in 2400 zavezniki. Kljub napadu države pospešeno nadaljujejo evakuacije pred rokom za umik vojakov, ta je 31. avgusta.