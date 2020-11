Na strehah čakajo na pomoč

12

milijonov prebivalcev trepeta v Manili.

Filipinom tajfuni ne prizanašajo, v zadnjem času so jih udarili kar trije, letos pa že več kot dvajset. Zdaj je na delu Vamco, ki je z vetrom in obilnimi padavinami ter obsežnimi poplavami povsem ustavil življenje na območju glavnega mesta Manila.Dvanajst milijonov prebivalcev trepeta pred zemeljskimi plazovi in dvigom morske gladine, številni predeli pa so že pod vodo in so mnoge pregnali na strehe njihovih domov, kjer so čakali na reševalce. Ti s čolni vozijo ujete na varno, pomagajo tudi helikopterji, a do zdaj so bili za enega človeka prepozni, še tri ljudi pa pogrešajo.Oblasti na Filipinih so tisočim prebivalcem vzhodnih obalnih regij ukazale evakuacijo še pred prihodom tajfuna, a mnogim ni uspelo zbežati. Polete in potniški promet so v Manili prepovedali, ustavili so tudi delo vlade in zaprli borze. Kot poročajo tuje agencije, voda marsikje sega ljudem do ramen, tako da po količini padavin mnogi primerjajo tokratni tajfun z Ondoyem oziroma Ketsano, ki je leta 2009 zahteval več sto življenj.Pred dvema tednoma je na Filipinih strašil Goni, ki je pihal s hitrostjo do 215 kilometrov na uro in ubil 25 ljudi ter uničil več tisoč domov.Mnogi si še niso opomogli po njegovem pustošenju, ko je že udaril Vamco in napovedal še hujše posledice. Njegova pot naprej pa bo še udarnejša: nese ga proti Vietnamu, kjer je v zadnjem mesecu zaradi poplav in plazov umrlo že 160 ljudi, številne še vedno pogrešajo, poškodovanih je skoraj 400.000 domov.