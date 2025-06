Na španski plaži pozornost vzbuja nekoliko drugačen reševalec

Pudlji veljajo za eno najinteligentnejših pasem, vendar ob njihovem prikupnem videzu, skodrani dlaki, ki omogoča ustvarjanje vseh mogočih pričesk, na to radi pozabimo. Vsekakor pa je bil inteligenčni kvocient ena od ključnih lastnosti, zaradi katerih je obalna straža na plaži Las Lindas blizu Malage v Španiji medse sprejela pudlja z imenom Nilo. Pridružil se je štirim labradorcem in skupaj z njimi pomaga reševalcem skrbeti za varnost tamkajšnjih kopalcev. Tako se prav lahko zgodi, da vas bo, če vas tam zgrabi krč, iz vode vlekel kodrasti kuža, ki bi si ga verjetno prej predstavljali na kavču kake imenitne dame.

Preden so ga vzeli v službo, je moral premagati strah pred glasnimi zvoki.

Tudi med reševalnimi psi je dveletni Nilo nenavadna figura, saj španske pasje reševalne ekipe na plažah običajno uporabljajo labradorce in novofundlandce. Kot je za Reuters povedal Nilov vodnik, 45-letni pasji inštruktor Miguel Sanchez-Merenciano, najprej sam stopi v vodo, kadar je potrebno reševanje, nato pa pokliče pasjo ekipo, da pomaga človeka v težavah izvleči na kopno. Podobno kot v priljubljeni risanki Tačke na patrulji pri reševanju sodeluje celotna pasja ekipa. Povedal je tudi, da so pudlje, ki so nemška pasma, nekoč že uporabljali za reševanje iz vode, pa tudi pri lovu in iskanju živali v severnoevropskih jezerih, saj jih njihova dlaka dobro ščiti pred mrazom. Beseda pudelj izvira iz nemškega glagola puddeln, kar pomeni pljuskati, je razložil Sanchez-Merenciano.

Reševalci so pogumnega in pametnega Nila z veseljem sprejeli medse.

Nilo je še pred svojo novo službo naredil izjemen korak – s pomočjo treninga je premagal strah pred glasnimi zvoki in množico ljudi. »Prešel je od nepravilnega navpičnega do vodoravnega plavanja s popolnimi zamahi, pri čemer rep uporablja kot krmilo za obračanje in premikanje,« Nila pohvali njegov vodnik.

Pudljev je več vrst, med seboj se razlikujejo po velikosti. Pritlikavi koder je denimo velik med 28 in 35 cm in težak od pet do sedem kg, standardni kodri, med katere se uvršča Nilo, pa so veliki od 45 do 60 cm in dosegajo težo med 20 in 30 kg.