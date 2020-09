Na slovenski meji jim ne dovolijo na grobove svojcev

»Slovenija ponovno narekuje življenje Hrvatov na obmejnem območju,« pišejo v Večernjem listu in navajajo primer Đeni iz Rupe na Hrvaškem, ki ne more do groba svojih staršev dva kilometra stran na drugi strani meje v Jelšanah. Zaradi korone in ukrepov na meji je pot čez mejo nemogoča. »Na meji so mi rekli, da obisk pokopališča ni nobena nujna reč. Nikogar ne zanima, da želim na grobu prižgati svečo ob obletnici smrti staršev.«



»Za zdaj zaradi pandemije ljudje ne morejo obiskati pokopališč in slovenski policisti jih ne spustijo čez mejo in zavračajo njihov vstop,« je za časnik potrdil vodja obmejne policije Sanjin Milih.



Načelnica sosednje hrvaške občine Klana Željka Šarčević Grgić je pojasnila, da jim je bilo s slovenske strani rečeno, da bodo ukrepe omilili, a da so ti vse strožji. Hrvaški minister Goran Grlić Radman je dejal, da poskušajo s Slovenijo doseči dogovor.



Brez obvezne karantene v Slovenijo lahko vstopijo s Hrvaškega tisti, ki gredo na pogreb svojih bližnjih članov, osebe, ki prehajajo mejo zaradi vzdrževanja odnosov s člani družine in se vračajo znotraj 24-urnega roka, in tisti, ki v Slovenijo vstopajo zaradi neodložljivih in poslovnih razlogov.