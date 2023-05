Na severu Kosova še kar vre

Le dan po nasilnih spopadih med pripadniki Kforja in kosovskimi Srbi v občini Zvečan na severu Kosova so se kosovski Srbi včeraj ponovno zbrali pred občinskimi poslopji v Zvečanu, Leposaviću in Zubinem Potoku.

Pripadniki misije Kfor so okoli občinskega poslopja v Zvečanu postavili kovinske pregrade in zbranim kosovskim Srbom preprečujejo dostop. Pred poslopjem so parkirana tudi oklepna vozila kosovske policije. Demonstranti pa ponovno pozivajo k umiku novoizvoljenih županov, etničnih Albancev.

Vučić je Srbe pozval, naj se ne spuščajo v konflikt z Natom. FOTO: Miodrag Draskic, Reuters

Misija Kfor je sporočila

Več sto kosovskih Srbov se je že v ponedeljek zbralo pred občinskimi poslopji v omenjenih mestih. Spopadi med pripadniki Kforja in kosovskimi Srbi so nato izbruhnili v Zvečanu, ranjenih pa je bilo 41 pripadnikov Kforja in 53 Srbov (zaradi šok bomb, solzivca in udarcev, strelni rani sta utrpela dva Srba). Po podatkih policije je bilo zaradi sodelovanja v spopadih aretiranih pet Srbov.

Občinska poslopja varujejo pripadniki Kforja, protestniki pa še naprej pozivajo k umiku novoizvoljenih županov, etničnih Albancev.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je Srbe pozval, naj se ne spuščajo v konflikt z Natom, češ da si tega najbolj želi kosovski premier Albin Kurti. Včeraj se je sestal z veleposlaniki ZDA, Velike Britanije, Francije, Italije in Nemčije ter EU in jih opozoril, da »enostranske poteze Prištine vodijo v nasilje nad srbsko skupnostjo«. Kot pogoj za ohranitev miru v regiji je poudaril potrebo po »takojšnjem umiku lažnih županov in pripadnikov kosovske specialne policije«.

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je ponoči najostreje obsodil nasilje nad pripadniki Kforja v občini Zvečan na severu Kosova ter pozval k takojšnji deeskalaciji razmer. V poznejši izjavi je kosovsko policijo pozval, naj konča operacijo v okolici občinskih stavb na severu Kosova, protestnike pa, naj se umaknejo.

Misija Kfor je medtem sporočila, da so vojaki vselej nepristransko opravljali svoje naloge s ciljem preprečiti zaostrovanje razmer.