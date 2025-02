Na Santoriniju še naprej izredne razmere: tokrat jih je stresel najmočnejši potres

Grška otoka Santorini in Amorgos je v ponedeljek zvečer in ponoči znova stresel niz potresov. Najmočnejši je imel magnitudo 5,3, kar je največ med vsemi potresi, ki so Kiklade stresli v zadnjih tednih. Njegovo žarišče je bilo na globini 17 kilometrov. Tresenje so čutili tudi v Atenah, poročajo tuje tiskovne agencije.

V zadnjih tednih je Kiklade, zlasti otok Santorini, stresel niz potresnih sunkov. Po podatkih seizmološkega laboratorija atenske univerze so jih med 26. januarjem in 8. februarjem našteli več kot 12.800.

Zadnjemu valu potresne aktivnosti, med katerim so se tla stresla več kot 120-krat, so bili na Santoriniju in Amorgosu priča v ponedeljek zvečer in v minuli noči. Otoka je med drugim stresel potres z magnitudo 5,3, katerega žarišče je bilo na morju, nekaj manj kot 40 kilometrov severovzhodno od Santorinija, na globini 17 kilometrov.

Tresenje tal so čutili tudi v Atenah. Še najmanj šest drugih potresov v nizu je imelo magnitudo višjo od 4, navaja britanski BBC.

Čeprav sunki niso povzročili gmotne škode, šole na Santoriniju, Amorgosu in sosednjih otokih ostajajo zaprte najmanj do petka. Reševalne ekipe so še naprej v stanju pripravljenosti. Na Santoriniju do najmanj 3. marca veljajo tudi izredne razmere.

Grški seizmologi napovedujejo, da se bo potresna aktivnost na območju nadaljevala večino februarja ali celo ves mesec. Pri tem še vedno ne izključujejo možnosti močnejšega potresa, ki bi imel občutne posledice. Za močnejšega se šteje vsak potres z magnitudo 6 ali več.