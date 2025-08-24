Na ruski evroviziji tudi ZDA

ZDA bodo sodelovale na ruski različici tekmovanja za pesem Evrovizije, Interviziji. Na tekmovanju, ki bo septembra v Moskvi, bo ZDA zastopal pevec Brandon Howard, ki nastopa pod umetniškim imenom B. Howard.

Howardova glasba »presega meje in združuje kulture«, so zapisali organizatorji Intervizije v svoji objavi na Telegramu, kjer so tudi napovedali njegovo sodelovanje.

V zvezi s Howardom se je sicer pred desetletjem v medijih pojavila novica, da naj bi bil sin leta 2009 preminulega kralja popa Michaela Jacksona. Howardova mati je namreč pevka Miki Billy Howard, ki je bila pred mnogimi leti članica Jacksonove spremljevalne skupine na turnejah. V 80. letih minulega stoletja se je preizkušala na samostojni poti, pri čemer je bil njen menedžer prav Michaelov oče Joe.

Med sodelujočimi državami so tudi Belorusija, Kirgizistan, Venezuela, Srbija, Kuba, Katar, Kazahstan.

Mednarodno pevsko tekmovanje Intervizija, ki je med letoma 1965 in 1968 potekalo na Češkoslovaškem in med letoma 1977 in 1980 na Poljskem, je bilo vzhodnoevropska alternativa tekmovanju za pesem Evrovizije.

Ruski predsednik Vladimir Putin je zdaj to tekmovanje oživil, pri čemer je bil za predsednika organizacijskega odbora imenovan podpredsednik vlade Dmitrij Černišenko.

Rusijo, ki je bila leta 2022 zaradi vojne v Ukrajini izključena z Evrovizije, bo na Interviziji zastopal ultranacionalistični ruski pevec Jaroslav Dronov z umetniškim imenom Šaman, goreči Putinov podpornik in veliki zagovornik invazije na Ukrajino. Ukrajinsko zunanje ministrstvo je Intervizijo označilo za »instrument sovražne propagande in sredstvo za prikrivanje agresivne politike Ruske federacije«.