INTERVIZIJA

Na ruski evroviziji tudi ZDA

Leta 2022 je bila Rusija izključena s Pesmi Evrovizije.
Fotografija: Jaroslav Dronov, goreči Putinov podpornik in veliki zagovornik invazije na Ukrajino, bo na Interviziji predstavljal Rusijo. FOTO: Reuters
Odpri galerijo
Jaroslav Dronov, goreči Putinov podpornik in veliki zagovornik invazije na Ukrajino, bo na Interviziji predstavljal Rusijo. FOTO: Reuters

L. K.
24.08.2025 ob 09:50
L. K.
24.08.2025 ob 09:50

Poslušajte

Čas branja: 2:09 min.

ZDA bodo sodelovale na ruski različici tekmovanja za pesem Evrovizije, Interviziji. Na tekmovanju, ki bo septembra v Moskvi, bo ZDA zastopal pevec Brandon Howard, ki nastopa pod umetniškim imenom B. Howard.

Howardova glasba »presega meje in združuje kulture«, so zapisali organizatorji Intervizije v svoji objavi na Telegramu, kjer so tudi napovedali njegovo sodelovanje.

V zvezi s Howardom se je sicer pred desetletjem v medijih pojavila novica, da naj bi bil sin leta 2009 preminulega kralja popa Michaela Jacksona. Howardova mati je namreč pevka Miki Billy Howard, ki je bila pred mnogimi leti članica Jacksonove spremljevalne skupine na turnejah. V 80. letih minulega stoletja se je preizkušala na samostojni poti, pri čemer je bil njen menedžer prav Michaelov oče Joe.

Med sodelujočimi državami so tudi Belorusija, Kirgizistan, Venezuela, Srbija, Kuba, Katar, Kazahstan.

Mednarodno pevsko tekmovanje Intervizija, ki je med letoma 1965 in 1968 potekalo na Češkoslovaškem in med letoma 1977 in 1980 na Poljskem, je bilo vzhodnoevropska alternativa tekmovanju za pesem Evrovizije.

Ruski predsednik Vladimir Putin je zdaj to tekmovanje oživil, pri čemer je bil za predsednika organizacijskega odbora imenovan podpredsednik vlade Dmitrij Černišenko.

Rusijo, ki je bila leta 2022 zaradi vojne v Ukrajini izključena z Evrovizije, bo na Interviziji zastopal ultranacionalistični ruski pevec Jaroslav Dronov z umetniškim imenom Šaman, goreči Putinov podpornik in veliki zagovornik invazije na Ukrajino. Med sodelujočimi državami so tudi Belorusija, Kirgizistan, Venezuela, Srbija, Kuba, Katar in Kazahstan. Ukrajinsko zunanje ministrstvo je Intervizijo označilo za »instrument sovražne propagande in sredstvo za prikrivanje agresivne politike Ruske federacije«.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Intervizija Rusija glasba tekmovanje

Priporočamo

Včeraj klestila kot jajce velika toča, danes pa ...
Na avtocesti Ljubljana-Novo mesto umrl motorist
Premium
Nepozabna poroka Natalije Waldhuber: Po srečo v Afriko (Suzy)
Medicinska konoplja na voljo, ZZS opozarja: »Zakon je vnesel anomalijo«

Predstavitvene informacije

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Komentarji:

Priporočamo

Včeraj klestila kot jajce velika toča, danes pa ...
Na avtocesti Ljubljana-Novo mesto umrl motorist
Premium
Nepozabna poroka Natalije Waldhuber: Po srečo v Afriko (Suzy)
Medicinska konoplja na voljo, ZZS opozarja: »Zakon je vnesel anomalijo«

Izbrano za vas

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Predstavitvene informacije

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.