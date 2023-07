Na Rodosu divjajo požari. Ali naj vseeno odpotujem tja na dopust? Tako odgovarja ministrstvo

Na grškem otoku Rodos divjajo požari. »Do sedaj so se na nas obrnile tri slovenske družine, ki se trenutno nahajajo na Rodusu. Vse so bile evakuirane in so izven nevarnosti. Prav tako nas je za nasvet zaprosila skupina Slovencev, ki je danes želela odpotovati tja,« so sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve.

»Na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve ter na slovenskem veleposlaništvu v Atenah pozorno spremljamo razvoj gozdnih požarov na Rodosu. Slovenskim državljanom, ki se že nahajajo na prizadetih območjih otoka Rodos, svetujemo, da sledijo navodilom civilne zaščite, lokalnih oblasti in hotelskega osebja, kjer prebivajo. V primeru neposredne nevarnosti naj se obrnejo na številko 112. Vsem, ki so na Rodos pripotovali prek turistične agencije svetujemo tudi, da so v stiku z organizatorjem potovanja,« svetujejo.

Vsem, ki želijo odpotovati na Rodos, še posebej na jugovzhodni del otoka, v trenutnih razmerah, to močno odsvetujejo.

Kje do več informacij

Sicer pa je grško zunanje ministrstvo odprlo dve telefonski številki, ki sta na voljo izključno tujim turistom: +30 210 3681259 in +30 210 3681350, kjer lahko dobite dodatne informacije.

Slovenski državljani se lahko po informacije kadarkoli obrnejo tudi na Veleposlaništvo Republike Slovenije v Atenah: »Vse državljane, ki so trenutno na Rodosu pozivamo, da nam preko e-pošte sloembassy.athens@gov.si sporočijo, kje se nahajajo. V nujnih primerih pa naj pokličejo na dežurno telefonsko številko veleposlaništva: +306976407710.«

Aktualne informacije o požarih so na voljo prek lokalnega medija Rodiaki, na spletni strani civilne zaščite (za dostop v angleškem jeziku kliknite na možnost 'translate') ter na družbenem omrežju Twitter, in sicer na profilih: @112Greece in @GSCP_GR. Širjenje požara lahko spremljate na spletni strani Copernicusa.