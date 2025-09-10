NEVARNO ZAOSTROVANJE

Na robu vojne? Putinovi trdijo, da z droni niso ciljali poljskih položajev, Trump napovedal: »Začenja se!«

V Moskvi so zatrdili, da so pripravljeni na posvetovanja s Poljsko o tej zadevi.
Fotografija: Rusi trdijo, da z droni niso ciljali poljskih položajev, potem ko je Varšava sporočila, da je ponoči sestrelila več ruskih brezpilotnih letalnikov, ki so kršili njen zračni prostor.  FOTO: Vyacheslav Prokofyev Via Reuters
Rusi trdijo, da z droni niso ciljali poljskih položajev, potem ko je Varšava sporočila, da je ponoči sestrelila več ruskih brezpilotnih letalnikov, ki so kršili njen zračni prostor.  FOTO: Vyacheslav Prokofyev Via Reuters

M. U.
10.09.2025 ob 16:41
10.09.2025 ob 17:56
M. U.
10.09.2025 ob 16:41
10.09.2025 ob 17:56

Ruska vojska je danes objavila, da z droni ni ciljala poljskih položajev, potem ko je Varšava sporočila, da je ponoči sestrelila več ruskih brezpilotnih letalnikov, ki so kršili njen zračni prostor. V Moskvi so tudi zatrdili, da so pripravljeni na posvetovanja s Poljsko o tej zadevi. Kremelj medtem incidenta ni komentiral.

Komentar Donalda Trumpa

Ameriški predsednik Donald Trump je komentiral ruske drone, ki so sinoči vdrli v poljski zračni prostor. »Kaj je zdaj, da Rusija z droni krši poljski zračni prostor? Začenja se!«, je Trump objavil na svojem profilu na omrežju X. Bela hiša je pred tem potrdila, da Trump in njegovi sodelavci spremljajo situacijo in da se bodo pogovorili s poljskim predsednikom Szymonom Nawrockijem.

»Ni bilo nobenih načrtovanih napadov na kakršne koli cilje na ozemlju Poljske,« je sporočilo rusko obrambno ministrstvo, ne da bi potrdilo ali zanikalo, da so ruski droni vstopili v poljski zračni prostor.

Dosegli vse zadane cilje

Obrambno ministrstvo v Moskvi je sporočilo še, da so ruske sile dosegle vse zadane cilje v napadih, ki so bili usmerjeni proti ukrajinskim vojaško-industrijskim ciljem v regijah Ivano-Frankovsk, Hmelnicki in Žitomir, pa tudi v mestih Vinica in Lvov. Pri tem je poudarilo, da domet ruskih dronov, ki naj bi domnevno prečkali mejo s Poljsko, ne presega 700 kilometrov. Kremelj pa danes ni želel komentirati obtožb, da so ruski droni kršili poljski zračni prostor. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je novinarjem dejal, da naj se za informacije o tem obrnejo na obrambno ministrstvo, ki je nato objavilo omenjeno izjavo. Peskov je povedal še, da poljska vlada glede incidenta še ni stopila v stik z Moskvo.

Zelenski: To je nevaren precedens za Evropo

Ruski droni, ki so jih danes zaznali in nekatere sestrelili v poljskem zračnem prostoru, so izredno nevaren precedens za Evropo, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Vnovič je pozval h krepitvi pritiska na Rusijo, rekoč da je za to poleg sankcij potrebna tudi zadostna količina orožja. »Rusi morajo občutiti posledice. Rusija mora občutiti, da vojne ni mogoče razširiti in da jo bo treba končati,« je poudaril.

Kršitev poljskega zračnega prostora za Slovenijo nesprejemljiva 

Kršitev poljskega zračnega prostora je popolnoma nesprejemljiva, je v odzivu na današnji vdor domnevno ruskih dronov na Poljsko sporočil premier Robert Golob in poljskemu kolegu Donaldu Tusku izrazil solidarnost.

»Kršitev poljskega zračnega prostora je popolnoma nesprejemljiva,« je na omrežju X sporočil Golob, potem ko so se ponoči nad Poljsko pojavili droni, ki jih je poljska vojska ob pomoči zaveznic prestregla.

Za nesprejemljivo dejanje je to označila tudi zunanja ministrica Tanja Fajon, pri čemer je poudarila pomen pritiska na Rusijo.

