Na robu vojne! Indija napadla Pakistan, premier pravi: »To je vojno dejanje« (FOTO)

Indija je v sredo zgodaj zjutraj, kot smo poročali, izvedla obsežne zračne napade na ozemlje Pakistana in Pakistansko upravljani Kašmir, kot odgovor na krvavi teroristični napad iz aprila, v katerem je bilo v Indiji ubitih več kot 25 civilistov, večinoma turistov. Indija odgovornost pripisuje pakistanskim skupinam, Islamabad pa to zanika.

Pakistanski premier Shehbaz Sharif je indijski napad označil za »vojno dejanje« in vojski ukazal, naj pripravi odgovor po lastni presoji. Islamabad trdi, da je bilo ubitih vsaj 26 civilistov, med njimi tudi 3-letna deklica, ranjenih pa najmanj 46 ljudi. Pakistanska vojska je sporočila, da je sestrelila pet indijskih vojaških letal in en dron, medtem ko je na indijski strani v obstreljevanju umrlo najmanj 12 ljudi, 57 pa je bilo ranjenih.

Domačini v Pakistanu na ruševinah uničenih objektov v vladnem zdravstvenem in izobraževalnem kompleksu v Muridki. FOTO: Farooq Naeem Afp

Indija pravi, da je bila tarča »teroristična infrastruktura« v okviru operacije imenovane Sindoor. Med tarčami naj bi bili tudi objekti povezani z militantno skupino Jaish-e-Mohammed, ki naj bi stala za aprilskim napadom. Eden njenih voditeljev trdi, da je bilo v napadih ubitih 10 članov njegove družine, vključno s petimi otroki.

Mednarodna skupnost poziva k zadržanosti

Velike svetovne sile – ZDA, Kitajska, Rusija, Turčija, Japonska in ZN – so ostro obsodile eskalacijo in pozvale k takojšnji umiritvi razmer. ZDA so napad označile za »sramoto«, Kitajska pa je izrazila »globoko zaskrbljenost« zaradi napetosti med državama, s katerima ima tesne odnose.

Katar, ki je v preteklosti posredoval v kriznih žariščih, je že vzpostavil diplomatske stike z Indijo in Pakistanom ter pozval k dialogu in mirovni rešitvi.

Vpliv na prebivalstvo in letalski promet

Poveljstva civilne zaščite so po Indiji sprožila varnostne vaje, vključujoč sirene, evakuacije in simulacije napadov. Pakistan je začasno blokiral družbena omrežja, vključno z X, ki pa so zdaj ponovno dostopna.

Zaradi napetosti in zaprtja zračnega prostora so številne letalske povezave prekinjene. Letalske družbe Emirates, Etihad in Qatar Airways so odpovedale večino letov v Pakistan, indijski letalski prevozniki pa so ustavili letenje v severne dele države.

Vaja civilne obrambe v Indiji. FOTO: Noah Seelam Afp

Meč nad Kašmirjem

Ozemlje Kašmirja ostaja žarišče konflikta med jedrsko oboroženima državama. Obe državi si ga lastita v celoti, čeprav ga dejansko nadzirata le deloma. Od tod že desetletja izhajajo vojaški spopadi in politične napetosti. Trenutna eskalacija med Indijo in Pakistanom predstavlja najhujšo vojaško konfrontacijo med državama od leta 2019, ko je Indija izvedla zračne napade na Balakot v Pakistanu po samomorilskem napadu v Pulwami.

Policija in železniško osebje civilne obrambe s prostovoljci na simulacijski vaji v Indiji. FOTO: Noah Seelam Afp

Od masakra nad turisti 22. aprila se oboroženi spopadi na LoC (Line of Control), de facto meji med državama, odvijajo skoraj vsakodnevno.

V Indiji odzivi javnosti niso enotni. Medtem ko nekateri podpirajo vlado in predsednika vlade Narendro Modija za »odločen odziv«, drugi svarijo pred posledicami vojne. Mnogi si želijo miru in konca nasilja, nekateri pa ločujejo med pakistanskim prebivalstvom in tamkajšnjo vlado, ki ji očitajo zavestno toleranco do terorističnih skupin.

Območje v Pakistanu, zadeto v indijskem napadu. FOTO: Farooq Naeem Afp

Pakistan: »Smo jedrska sila – in pripravljeni na vse«

Premier Sharif je v parlamentu poudaril, da je Pakistan »ne samo jedrska, ampak tudi konvencionalna vojaška sila« in napovedal: »Na agresijo bomo odgovorili – ob svojem času in na svoj način.« V dvorani so odmevali pozivi »Pakistan Zindabad!« (Naj živi Pakistan!).

Svet zdaj zadržano opazuje, ali bosta Indija in Pakistan stopila nazaj od roba odprte vojne – ali pa bo dolgo tleča sovražnost znova izbruhnila v polni vojaški konflikt.

Kadeti indijskega Nacionalnega kadetskega korpusa na izredni vaji. FOTO: Narinder Nanu Afp