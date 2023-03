Na Reki predvidena evakuacija, odstranili bodo veliko podvodno mino

Na Reki bodo v drugi polovici meseca odstranili veliko podvodno mino iz druge svetovne vojne, ki so jo pred nedavnim odkrili na območju pristanišča, so sporočili iz štaba reške civilne zaščite.

Mine zaradi njenih značilnosti in lokacije ne morejo uničiti na kraju, kjer so jo našli, zato jo bodo od tam prenesli drugam in jo nato deaktivirali.

Druga polovica meseca

Ker je reško pristanišče blizu središča mesta, bodo iz njega morali začasno evakuirati del prebivalcev. Na širšem območju bodo ustavili tudi cestni, železniški in letalski promet ter zaprli trgovine, kavarne in druge gospodarske objekte.

»Potencialna nevarnost je precej velika, operacija pa precej zahtevna. Mino je treba varno odstraniti in nevtralizirati, da se bomo izognili vsakršni možnosti za eksplozijo,« je poveljnik štaba reške civilne zaščite Hinko Mance pojasnil za hrvaško televizijo Nova TV.

Pri odstranjevanju mine bo sodelovalo več sto ljudi iz civilne zaščite, policije ter drugih služb, trajalo pa bo več ur. Za datum odstranjevanja mine se bodo odločili na podlagi vremena, bodo pa izbrali eno od nedelj v drugi polovici meseca.

Na Hrvaškem sta minuli teden v nesreči med razminiranjem minskega polja v Liki, kjer še vedno niso odstranili vseh min iz domovinske vojne, umrla dva pirotehnika. Podvodne mine so precej večje in močnejše od kopenskih min, uporabljajo pa jih za uničevanje ladij ali podmornic.

