Na prvi zmenek 1000 kilometrov daleč

Klepetala sta ure in ure

Iskrica se je v živo le še potrdila. FOTO: Spukkato/Getty Images

Na tiktoku ga še kar oblegajo.

Včasih preprosto veš, da ti je neka oseba usojena, tako je bil prepričan tudiiz teksaškega Dallasa, ki je na prvi zmenek odletel kar 1000 kilometrov daleč, v Omaho v zvezni državi Nebraska. Tam ga je namreč čakala, ki se je odzvala na njegovo objavo na tiktoku, in začela se je čudovita ljubezen.Matt je na družabnem omrežju objavil družinski videoposnetek, na katerem preganja mlajšega brata na poti v bazen, in nehote požel val občudovanja. Več sto Američank je bilo prepričanih, da so prava izbira zanj, čeprav sploh ni naznanil, da išče družico; a 26-letnega Matta je eno sporočilo le pritegnilo. Taylor je namreč skromno zapisala, da se s toliko tekmicami pač ne more kosati, sploh ko se za njegovo pozornost poteguje celo olimpijka, a Matt je na njeno presenečenje potem le nadaljeval klepet, ki je preprosto trajal in trajal. »Potem sva se prvič slišala po telefonu in se pogovarjala več kot dve uri,« se spominja mladenič in poudarja, da sta dolgo negovala prijateljstvo na daljavo, a nekaj jima je govorilo, da se morata srečati v živo in preveriti, ali je med njima tudi prava iskrica. »Po štirinajstih dneh sem se preprosto odločil, da bom tvegal. Kupil sem letalsko vozovnico in se namenil v Nebrasko, da jo spoznam v živo. Na prvi zmenek sem se odpravil zelo, zelo daleč!« pripoveduje Matt, več kot zadovoljen, da je zbral pogum. »V živo je bilo druženje še boljše in kmalu sva si priznala, da sva zaljubljena do ušes,« nadaljuje 25-letna Taylor, ki srčno upa, da bosta nekoč živela bliže drug drugemu. Ali pa kar skupaj, se namuzneta, a v isti sapi poudarjata, da se jima seveda nikamor ne mudi.Matt je hvaležen tiktoku, da mu je našel ljubezen, zdaj zares verjame, da splet povezuje ljudi. »Nikoli ne bom obžaloval, da sem se na prvi zmenek odpravil tako daleč. Splačalo se je!« poletno pravljico sklene Matt, ki pa ga oboževalke na družabnem omrežju še kar oblegajo.