Na promenadi v dalmatinskem mestu prepovedali skiroje

Električni skiroji so zelo priljubljeni, a tudi precej nevarni. To smo že spoznali pri nas, podobno pa ugotavljajo tudi naši južni sosedje. V klinični bolnišnici v Splitu so zdravniki po nesrečah oziroma vožnji z električnimi skiroji morali oskrbeti 52 ponesrečencev s poškodbami glave, tretjina jih je bila otrok.

Pet oseb je imelo prelom lobanje in kosti obraza. Na Hrvaškem na splošno je bil porast hospitalizacij kar 285-odstoten, število hujših poškodb pa se je petkrat povečalo. Še posebno vzbuja skrb podatek, da je kar 40 odstotkov hospitaliziranih otrok mlajših od 14 let, kar je na Hrvaškem zakonska meja za vožnjo električnega skiroja.

Zaradi nevarnosti in nesreč prebivalci podpirajo prepoved. FOTO: Depositphotos

»Drvijo, kot da so na stezi«

Za prvo prepoved vožnje z električnimi skiroji v Dalmaciji so se zdaj odločili v občini Dugi Rat, ki leži jugovzhodno od Splita; odločitev o prepovedi, ki naj bi jo sprejeli kmalu, pa se bo nanašala na trikilometrsko sprehajališče v Dućah, ki so ga nedavno odprli: »Na sprehajališču v Dugem Ratu je otroka zbil električni skiro, na srečo se je končalo brez hujših posledic. V Dućah smo imeli dva podobna incidenta, ker otroci tečejo s plaže čez sprehajališče, voznikom električnih skirojev pa ne uspe pravočasno ustaviti,« je razmere pojasnil načelnik občine Dugi Rat Tonči Bauk: »Nihče se ne drži pravil. Ljudje so zaradi tega frustrirani. Prišli so se spočit, ne pa doživljat stresa,« še dodaja Bauk in poudarja, da nova pravila za električne skiroje ne bodo veljala za kolesa in skiroje, ki ne potrebujejo dodatnega pogona.

Ob morju še zdaleč niso vsi navdušeni nad električnimi skiroji, ki jih je mogoče v večjih krajih ob obali tudi najeti. FOTO: Bruno Fantulin/Pixsell

Na Hrvaškem se je število hospitalizacij povečalo za kar 285 odstotkov, petkrat več je hujših poškodb. FOTO: Anghi/Getty Images/

»Vsak dan vidimo, kako mulčki drvijo na teh skirojih po sprehajališču, kot da so na stezi. Nekateri nimajo niti čelade, kaj šele da bi bili dovolj stari za vožnjo. Ni vprašanje, ali se bo zgodila nesreča, ampak kdaj,« je novinarjem portala Dalmacija danas zaupal krajan Marko iz Dugega Rata. Kazen za vožnjo z električnim skirojem brez čelade znaša 30 evrov, vožnjo brez luči ob slabi vidljivosti kaznujejo s 60 evri, 130 pa jih je treba odšteti za vožnjo s slušalkami.

»Deset let stari otroci vozijo električne skiroje, kot da so na dirkah, brez občutka za druge ljudi. Nedavno je neki fant skoraj zrušil starejšo gospo z vnukom. Prepoved je edini način, da se zaščiti ljudi,« pa meni Goga iz Duć, kjer se bo uveljavila prva prepoved in z njo – po pričakovanjih prebivalcev – zmanjšala prometna ogroženost na novozgrajenem sprehajališču.