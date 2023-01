Na prodaj del hrvaškega otoka: toliko je treba odšteti zanj

Del znamenitega hrvaškega otoka v obliki srca Galešnjak, ki leži med Turnjem in otokom Pašman, je na prodaj za deset milijonov evrov, je poročala hrvaška nacionalna televizija HRT. Zasebni lastniki prodajajo približno tri hektarje površine oziroma četrtino otoka, stroka pa dvomi, da se bo hitro našel kupec, saj je gradnja na otoku prepovedana.

Otok Galešnjak je v lasti več družin s Pašmana, štiri od družin pa so se odločile za skupno prodajo svojih deležev.

Po prostorskih načrtih občine Pašman, pod katero katastrsko sodi Galešnjak, gre za kmetijsko-obdelovalno zemljišče in na njem ni mogoče ničesar graditi.

Jim bo uspelo prodati?

Nepremičninski strokovnjak Nikica Begonja dvomi, da bo lastnikom svoj del otoka uspelo prodati hitro in za tako visoko ceno. Sam je del zemlje na njem prodajal pet let. »Ne mislite, da bodo prišli šejki, Arabci in kar tako dali štiri, pet, deset milijonov evrov za nekaj, kjer ne morejo niti graditi,« je dejal.

Galešnjaku na Hrvaškem pravijo tudi otok ljubezni. Meri 0,132 kvadratnega kilometra, njegov obalni pas pa je dolg 1,55 kilometra.