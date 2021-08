Na prestižni plaži čevapčiči za evro

Za prenočitev v hotelu Miločer je bilo treba odšteti tudi tisoč evrov.

, še leto pred pandemijo tudiinso le nekatera slavna imena, ki so nekdaj že dopustovala na Svetem Stefanu in Miločeru v Črni gori.A danes je situacija povsem drugačna. Na Kraljičini plaži, kjer je bilo nekoč treba samo za ležalnik in senčnik odšteti 120 evrov, lahko dobite čevapčiče za en evro, o eksluzivnosti pa ni ne duha ne sluha.Po tistem, ko sta najemnik Adriatic Properties in hotelski operater Aman Resorts najavila, da letos ne bodo odpirali hotelov Sveti Stefan in Miločer, je vstop na te plaže brezplačen, posledično pa so neurejene, zaprti so tudi spa objekti, restavracije, lokali in druga hotelska ponudba. Meščani pravijo, da se v 40 letih nikoli niso kopali na plažah za goste.Plaže budvanske riviere so bile vedno rezervirane za petičneže, ki so bili pripravljeni odšteti tudi 1000 evrov za prenočitev. Tja so lahko hodili tudi drugi gostje, vendar so bile cene zasoljene. Kot navajajo črnogorski mediji, je bila odločitev najemnika posledica protesta dela meščanov, ki so nasprotovali gradnji novih nepremičnin v okviru novega hotela Kraljičina plaža, hkrati pa zahtevali neomejen dostop do hotelskih plaž. Ker v podjetju Adriatic Properties na tak način svojim petičnim gostom niso mogli zagotoviti miru in diskretnosti kot osnovo svoje turistične ponudbe, so hotela enostavno zaprli.Predsednik Črne goreje ogorčen okrcal aktualno vlado: »Na družabnih omrežjih lahko vidite, čemu služi najbolj reprezentativen del obale, Kraljičina plaža. Prodaji piva in čevapčičev za en evro.« Črnogorski biser, ki je v večinski lasti vlade, je leta 2007 za 30 let v najem vzela singapurska družba Aman Resorts, kar so kasneje podaljšali na 42 let. Ta dogovor je prevzela družba Adriatic Properties, ki jo vodi grški biznismen, Aman Resorts pa ostajajo v poslu kot hotelski operater.Neka Beograjčanka upa, da bosta hotela spet odprla vrata in bo ta predel spet ekskluziven, ker si to zasluži, drugi pa menijo, da je brezplačna plaža dobra novica: »Če je nekaj brezplačno, se sicer izgubi eksluzivnost, a po drugi strani dobi priljubljenost. Prišel bo kup turistov in kaj zapravil.«Poznavalci menijo, da bo težko nadoknaditi izgubo, ki jo bo zaprtje hotelov povzročilo črnogorskemu turizmu, optimistična možnost pa je, da se po koncu sezone doseže dogovor in bosta hotela spet odprla svoja vrata prihodnje leto.