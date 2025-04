Na prelomni vesoljski misiji tudi kriptomilijarder

Misija Fram2 je prelomnica v zgodovini človeških odprav v vesolje, saj bo človeška posadka prvič preletela zemeljska pola. Zasebno misijo je financiral Chun Wang, malteški investitor in milijarder, ki je svoje bogastvo pridobil z rudarjenjem bitcoinov. Koliko je plačal podjetju SpaceX, ni znano. Ime misije Fram2 izhaja iz norveške ladje Fram, ki je na začetku 20. stoletja prevažala ključne odprave na severni in južni pol.

Posadko sestavljajo štirje člani, ki imajo izkušnje s polarnim raziskovanjem, a so prvič v vesolju. Poleg Wanga so tu še norveška filmska režiserka Jannicke Mikkelsen, nemška raziskovalka robotike Rabea Rogge in avstralski pustolovec Eric Philips.

V vesolje je včeraj poletel s Floride. FOTO: Nasa

Pot prek zemeljskih polov, ki so si jo zadali, je izziv, saj je za to potrebnega več goriva, kot če bi potovali bližje ekvatorju, kakor kroži tudi Mednarodna vesoljska postaja.

Fram2 je poletel v vesolje s Floride včeraj ob 9.46 po lokalnem času (15.46 pri nas) in bo tam ostal od tri do pet dni.

Na misiji bodo izvedli 22 znanstvenih raziskav in eksperimentov.

Različne znanstvene raziskave

Čeprav nekateri strokovnjaki, kot je dr. John Prussing, dvomijo o znanstveni vrednosti misije, jo drugi, kot denimo dr. Christopher Combs, vidijo kot korak naprej v smeri k pogostejšim zasebnim vesoljskim odpravam. Dr. Prussing, zaslužni profesor vesoljskega inženiringa na Univerzi Urbana-Champaign Illinois, se je odkrito spraševal, ali je bil načrt misije prvoaprilska šala – pripomnil je, da se predvideno izstrelitveno okno SpaceX razteza do 1. aprila po koordiniranem univerzalnem času.

Na misiji bodo potekale različne znanstvene raziskave. Proučevali bodo vpliv breztežnosti na človeško telo, motnje spanja in cirkadianega ritma ter raziskovali sindrom prilagoditve na vesolje, znan tudi kot vesoljska bolezen, ki jo doživi več kot 60 odstotkov astronavtov. Posebno pozornost bodo namenili hormonskim raziskavam za zapiranje spolne vrzeli v medicini.

Skupno bo posadka Fram2 sodelovala v 22 znanstvenih in raziskovalnih eksperimentih, ki bodo prispevali k širšemu razumevanju vesoljskih poletov in njihovih učinkov na človeško telo ter okolje.