Na poti v Amsterdam zašli v močno turbulenco, 25 ljudi končalo v bolnišnici (VIDEO)

Pravo nočno moro so preživljali potniki na letu iz Salt Lake Cityja v Amsterdam, ki so se nenadoma znašli sredi hude turbulence. Ta je letalo družbe Delta tako silovito premetavala po zraku, da so mnogi potniki, kljub temu da so bili ustrezno zaščiteni s pasovi, dobesedno odleteli iz sedežev, nekateri so pristali na tleh, drugi so pred tem še silovito trčili v strop letala.

Kot je pozneje ameriškim medijem povedala ena od potnic, je v kabini nastalo obsedno stanje, slišati ni bilo drugega kot prestrašene krike, ki so kmalu postali kriki bolečine. Pilot je moral zato že po nekaj urah zasilno pristati v Minneapolisu, kjer so letalo pričakali gasilci in reševalci.

Kar 25 ljudi se med turbulenco ranilo in so jih morali prepeljati v bolnišnico, mnogi od njih so utrpeli različne zlome. Na krovu je bilo skupno 275 potnikov in 13 članov posadke.