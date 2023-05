Na poti na milijone ptic, zato so jih ustavili

Na Nizozemskem so zaradi zaščite ptic selivk prvič začasno ustavili vetrne elektrarne na morju. Vetrnice blizu vasi Egmond aan Zee in Borssele so za štiri ure ustavili v soboto. Nizozemski minister za energijo Rob Jetten je dejal, da je Nizozemska prva država, ki je na tak način zaščitila ptice.

Pojasnil je, da si nizozemska vlada prizadeva za zmanjšanje vpliva vetrnih elektrarn na naravo, z zaustavitvijo vetrnic pa je njihova država postala prva, ki je to storila za zaščito ptic. Po njegovem mnenju namreč na svetu razen Nizozemske ni države, kjer bi vetrne elektrarne zaustavili zaradi tega.

Tokrat je sicer zaustavitev potekala v okviru pilotnega projekta, od letošnje jeseni pa naj bi jih po navedbah ministra ustavljali pogosteje. Lastniki vetrnih elektrarn morajo med nočnimi selitvami ptic hitrost vetrnic zmanjšati na največ dva obrata na minuto.

Na poti na milijone ptic

Strokovnjak za varovanje ptic Tim van Oijen je pojasnil, da se v nekaterih nočeh spomladi in jeseni čez Severno morje seli na milijone ptic. Zaradi vse večjega števila vetrnih elektrarn na tem območju je po njegovih ocenah nujno zmanjšati njihov vpliv na tamkajšnji ekosistem.

Model za napovedovanje selitev ptic je lani razvil doktorski študent na Univerzi v Amsterdamu, z uporabo vremenskih podatkov pa lahko napove selitev ptic dva dni vnaprej. To naj bi operaterju električnega omrežja Tennet dalo dovolj časa, da zagotovi stabilnost omrežja in zaustavi turbine na vetrnicah.

Zaradi vse večjega števila vetrnih elektrarn je po ocenah strokovnjaka za ptice nujno zmanjšati vpliv na ekosistem.

Tudi v Nemčiji načrtovana širitev polj vetrnih elektrarn v Baltiku in Severnem morju po mnenju biologov vse bolj ogroža ptice selivke. Ob nemških obalah je trenutno 22 polj vetrnih elektrarn s skupno zmogljivostjo 8,1 gigavata. Do leta 2030 naj bi jih bilo 30 gigavatov, do leta 2045 pa naj bi se skupna zmogljivost povečala na najmanj 70 gigavatov.