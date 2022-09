Na poti k devici Mariji izginili

Na pot so krenili 22. avgusta, kmalu se je za njimi izgubila vsaka sled. Okoli 40 se jih je odpravilo devici Mariji naproti na povabilo Rose Garcia, ki jih je prepričala o koncu sveta: nekateri so se na poti obrnili in vrnili domov, preostali pa so nadaljevali in – izginili.

Iskalne ekipe z droni in psi tako že več kot štirinajst dni prečesavajo gorati predel okoli La Grite, narodni park Juan Pablo Peñaloza, kamor se je skupina od 16 do 20 ljudi, morda celo več, odpravila na usodno srečanje. Toda njihovo romanje v Ande se je morda končalo tragično, zdaj trepetajo oblasti zvezne države Tachira, svojci pa še vedno upajo, da so se pogrešani zatekli na varno ter čakajo na pomoč. S seboj naj bi imeli opremo za taborjenje in nekaj živeža, a se bojijo, da so jim zaloge že pošle. Kaj naj bi se skupini zgodilo, ne ve nihče, duhovnik iz La Grite pa je za medije pojasnil, da je 57-letnica prepričala farane, da ji je devica Marija naznanila konec sveta in da jih vabi k sebi. Goreča vernica, mnogi zdaj vztrajajo, da ima duševne težave, naj bi sicer že spomladi prenehala obiskovati cerkev in naj bi ustanovila svojo duhovno skupino; samooklicana vodja je pripadnikom prepovedala gledati televizijo, si umivati lase in urejati pričesko, vsak dan so morali začeti moliti okoli tretje ure zjutraj, v javnosti so si morali zakrivati obraz. Okoli 40 udeležencev se je redno sestajalo v njenem domu, poleti pa jih je prepričala še o neizogibnem koncu sveta in razodetju device Marije ter jih zvabila na tvegano pot.

22. avgusta so krenili na pot.

A kmalu po odhodu naj bi se sprli, saj naj bi se začela 57-letnica vesti še bolj nerazumno, od udeležencev naj bi zahtevala, naj odvržejo mobilne telefone, in jim zabičala, da devici Mariji, ko jo srečajo, ne smejo gledati v oči. Približno polovica se je jezna vrnila domov, preostali, med njimi naj bi bilo celo devet članov iste družine, pa so nadaljevali pot v dveh večjih vozilih. Da so zgrmeli v globino med vožnjo po nevarnih gorskih poteh, zdaj trepetajo svojci; La Grita namreč stoji na višini 1440 metrov, njeni okoliški vrhovi pa dosegajo več kot 3000 metrov.