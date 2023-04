Na Poljsko prispeli prvi španski leopardi za Ukrajino, španska vojska jih ne uporablja že več kot deset let

Na Poljsko je prispelo prvih šest od desetih španskih bojnih tankov leopard, je sporočila španska obrambna ministrica Margarita Robles. Tanki, ki so na Poljsko prispeli na krovu transportne ladje, so namenjeni Ukrajini za njeno obrambo proti ruski agresiji.

»Z obrambo Ukrajine ne branimo samo ozemeljske celovitosti in suverenosti države, ampak podpiramo tudi pravico do legitimne samoobrambe, ki je zapisana v Ustanovni listini ZN,« je Roblesova dejala na srečanju s kolegoma iz Nemčije in Francije Borisom Pistoriusom in Sebastienom Lecornujem v Madridu.

Španija bo Ukrajini dostavila tanke leopard 2A4, ki so jih v soboto odpremili iz severnošpanskega pristanišča Santander. Gre za starejšo različico nemških tankov leopard 2A6.

Naprednejše modele potrebuje španska vojska

Tankov, ki jih pošilja v Ukrajino, španska vojska ne uporablja že več kot deset let. Prej so jih temeljito obnovili in testirali za uporabo. V zadnjih nekaj tednih se je za njihovo uporabo v Španiji usposabljalo 55 Ukrajincev.

Madrid bo Ukrajini dobavil še štiri leoparde tega tipa. Ukrajina je medtem od Nemčije že prejela 18 sodobnih tankov leopard 2A6, Kijevu pa so svoje tanke challenger dobavili tudi Britanci, ki pa števila dobavljenih tankov niso sporočili.

Španija ima skupno 347 tankov leopard, od tega jih je 108 starejše različice 2A4, 239 pa novejšega tipa 2A6, ki je v Španiji znan tudi kot 2E. Madrid zavrača možnost, da bi Ukrajini poslal katerega od novejših, naprednejših modelov, češ da jih potrebuje španska vojska.