Na političnem shodu do smrti poteptali najmanj 36 ljudi, tudi otroke (FOTO)

Na sobotnem volilnem shodu priljubljenega indijskega igralca Vijaya v mestu Karur na jugu države je množica do smrti poteptala najmanj 36 ljudi. Med žrtvami je osem otrok, okoli 60 ljudi je bilo ranjenih in so jih odpeljali v bolnišnico.

Ko je Vijay, ki se je iz igralca prelevil v politika, stopil pred množico, je izbruhnil kaos, zaradi česar je moral prekiniti govor. Po tragediji je 51-letnik dejal, da ima strto srce.

Po navedbah časnika Hindustan Times se je velik del množice, ki je želel ujeti bežen pogled na Vijaya, pognal proti barikadam na odru, kar je sprožilo stampedo.

Oblasti so oblikovale komisijo pod vodstvom upokojenega sodnika, ki bo raziskala dogodek. Napovedali so tudi odškodnino v višini enega milijona rupij (9400 evrov) za družine žrtev.

Reševalci so se stežka prebili do ranjenih. FOTO: Afp

Med žrtvami so tudi otroci. FOTO: Afp