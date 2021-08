Na pohodu nova različica: lambda odporna tudi proti cepivom?

Medtem ko že opazujemo četrti val epidemije koronavirusa zaradi velike razširjenosti delte, pa je svoj pohod po svetu začela še ena različica virusa – lambda. Prvi primer so zaznali že lani, v Peruju, zdaj pa se je že razširila v 28 držav, zlasti v Južni Ameriki, vse več primerov beležijo tudi v ZDA. O prvih primerih že poročajo tudi iz Evrope: iz Velike Britanije in Italije. V Peruju je od aprila letos lambda povzročila 81 odstotkov okužb.



Strokovnjaki pravijo, da je sicer v osnovi podobna prvi varianti virusa, a je menda zaradi številnih mutacij še nevarnejša in bolj kužna od prvotne različice. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) lahko zaradi mutacij krepi odpornost proti protitelesom, zato naj bi tudi obstajala možnost, da tudi obstoječa cepiva proti njej ne bi delovala. A študije, ki bi to potrjevale, za zdaj še niso zaključene.



Kot poroča Delo, za zdaj v Sloveniji lambde še niso odkrili. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) je od 25. 7. do 1. 8. 2021 potrdil 299 primerov različice delta, kar pomeni 99 odstotkov sekvenciranih vzorcev. Pri NLZOH so zatrdili, da bi različico lambda potrdili, če bi bila med vzorci, ki jih sekvencirajo.



Lambdo je junija letos SZO uvrstil na seznam nevarnih različic, ki jih je treba sekvencirati.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: