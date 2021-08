Na plaži, ki je priljubljena med Slovenci, odkrili strupeno tropsko ribo

Znani hrvaški fotografje v petek na obali Komiža na Visu v svoj fotografski objektiv ujel strupeno ribo, ki sicer prebiva v Indijskem in Pacifiškem oceanu. Na globini 15 metrov je fotografiral veliko ali navadno plemenko, ki je sicer tudi priljubljena akvarijska riba.Hrvaška Slobodna Dalmacija poroča, da naj bi Italijani pred tremi meseci začeli pripravljati objavo, s katero nameravajo veliko plamenko razglasiti za prebivalko Jadranskega morja. Napovedali so, da bi jo lahko letos opazili tudi v hrvaškem morju. Kot kaže, se je to tudi zgodilo.Velika plamenka je riba, ki vas bo definitivno navdušila, če jo boste videli. Do človeka naj ne bi bila napadalna, a vseeno lahko pride do vbodov, če se je boste iz radovednosti želeli dotakniti. Po vbodu se pojavi huda bolečina, ki pa lahko traja več dni. Zabeležili so tudi nekaj primerov smrti, a so ti redki. Svoje bodice uporablja, da onesposobi plen ali pa se obrani pred plenilci.