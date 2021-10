Na Otoku napadalec do smrti zabodel poslanca (FOTO in VIDEO)

V Veliki Britaniji je bil danes med obiskom v lokalnem volilnem okraju poslanec vladajočih konservativcev David Amess tarča napada z nožem, po katerem je umrl. Policija je zaradi suma umora že pridržala moškega, ki je poslanca na dogodku na jugovzhodu Anglije po navedbah očividcev večkrat zabodel.

Amess se je udeleževal rednega tedenskega srečanja v svoji volilni enoti v metodistični cerkvi v majhnem mestu Leigh-on-Sea. Novico o dogodku je objavil na svojem uradnem profilu na družbenem omrežju Twitter, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Sprva so britanski mediji poročali le o tem, da je bil 69-letni politik zaboden. Kasneje je prišla novica, da je zaradi posledic napada umrl.

To je potrdila tudi policija, ki je sporočila še, da so v povezavi s sumom umora pridržali moškega. Niso sicer navedli imena žrtve. Javili so še, da so našli nož in v povezavi z napadom ne iščejo nikogar drugega, poroča britanski BBC.

Amess je bil poslanec v vrstah torijcev od leta 1983. Bil je poročen in imel pet otrok.